Бизнес-гороскоп: Ракам придется сосать свои клешни

Гороскоп на неделю с 30 января по 4 февраля

ОВЕН. Во вторник вероятны денежные поступления, не спешите их тратить, лучше отложите хотя бы часть. Коллеги могут начать плести интриги. Пятница - не самый лучший день для сомнительных сделок и авантюрных предложений. В субботу может появиться дополнительный источник дохода.

ТЕЛЕЦ. Ваши деловые идеи начинают приносить ощутимые результаты. Учитывая интересы партнеров, вы только выиграете и упрочите свои финансовые позиции. Воспользуйтесь случаем продвинуться по карьерной лестнице. Близким людям в ближайшее время может понадобиться ваша финансовая поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая неделя может быть связана с прибылью, которую принесет интересная, творческая работа. Ваш нестандартный подход откроет для вас любые двери. Вы выйдете на новый уровень доходов. Удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу возможны значительные денежные поступления.

РАК. Вам надо хорошенько отдохнуть и браться за новый деловой проект. Удачное время для поиска работы и повышения по службе. Среда порадует вас неожиданными денежными поступлениями. Однако стоит умерить свои траты.

ЛЕВ. На этой неделе возрастет число служебных обязанностей, что, впрочем, довольно слабо скажется на размере оплаты вашего труда. Возможны весьма заманчивые предложения, связанные с переменой места работы, но будьте осторожны, не делайте поспешных выводов.

ДЕВА. Во вторник пройдут весьма удачно для вас деловые встречи и совещания. Вам придется действовать стремительно в нестандартных ситуациях, и довольно велика вероятность успешного решения задач. В четверг ожидайте денежных поступлений. В этот день будут удачными покупки и приобретения.

ВЕСЫ. Денежные вопросы могут решиться с помощью родственников, но рассчитывать на обогащение не придется, неделя предлагает быть экономнее. Неплохих финансовых результатов вы можете достичь в интеллектуальной сфере, в преподавательской или посреднической деятельности.

СКОРПИОН. На этой неделе вас могут ожидать новые перспективные проекты. Ваша финансовая сфера сейчас стабильна. У вас появится возможность еще больше заработать. Ваши творческие идеи найдут поддержку у начальства. Ваш авторитет укрепится.

СТРЕЛЕЦ. Финансовые дела пойдут с переменным успехом, так как ваши лень и пассивность мешают достижению лучших результатов. Во вторник вероятны непредвиденные расходы на детей, к счастью, не огорчительные. В пятницу и субботу не переборщите с увеселительными мероприятиями.

КОЗЕРОГ. Финансовая неделя может стать успешной, особенно если вы сумеете адаптировать свои планы к реальной жизни. Во вторник лучше не требовать от партнеров невозможного. В четверг вероятны финансовые поступления. В пятницу вряд ли удастся уйти пораньше домой, напротив, придется работать сверхурочно.

ВОДОЛЕЙ. Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, но вы не почувствуете отвращения к этому роду деятельности. Все будет получаться легко и без ошибок. Серьезно задумайтесь над предложением о дополнительной работе, предложение вы получите стоящее, это шанс значительно улучшить ваше финансовое положение.

РЫБЫ. Понедельник - удачный день для строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться старые финансовые проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в авантюрные истории, которые могут полностью опустошить ваш кошелек. И не давайте крупные суммы в долг.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.