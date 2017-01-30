Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедное ожерелье Амура", посвященная Году ООПТ

Амурский филиал WWF России и Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева открыли выставку фотографий «Заповедное ожерелье Амура», посвященную Году ООПТ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Амурский экорегион, российская часть которого простирается от Забайкалья на северо-западе до Приморья на юго-востоке, — это удивительный природный комплекс, уникальный не только для России, но и для всего мира. Это огромная территория (примерно 1 270 000 км2!), населённая редкими животными и птицами, многие виды которых можно встретить только в бассейне реки Амур. Здесь соседствуют маньчжурский орех и обвитые лианами ели и пихты, соболь и непальская куница, лось и амурский тигр, полярная сова и фазан. Зеленый пояс поймы Амура и его притоков служит важным звеном в цепи остановок для миллионов перелетных птиц, а сама река является домом для 130 видов рыб, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

В Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ) WWF России вместе с заповедниками и нацпарками Амурского экорегиона проводят в городах и селах выставку «Заповедное ожерелье Амура», посвященную животному и растительному миру этих ООПТ. На выставке представлены 92 фотографии из 23-х федеральных заповедников и национальных парков 5 регионов бассейна реки Амур: Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

«Различные особо охраняемые природные территории российского Дальнего Востока не разрозненны — они, как нанизанные на нить жемчужины, образуют экологические коридоры и соединяются в общую сеть. Вместе особо охраняемые природные территории Амурского экорегиона составляют настоящее заповедное ожерелье, призванное сохранять природные богатства территории», – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.

В Амурском экорегионе особо охраняемые природные территории покрывают 11,7 % территории: здесь расположены 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров и 2 водно-болотных угодья общей площадью около 149 102 км2.

«За двадцать лет работы WWF в Амурском экорегионе при поддержке и непосредственном участии Фонда создано 6 национальных парков, 2 заповедника и расширены 3 заповедника. А также созданы 2 федеральных заказника, 4 экологических коридора, 2 комплекса водно-болотных угодий, 2 природных парка, организованы и расширены 29 региональных заказников общей площадью 7 млн 214 тыс. га», – отмечает А. Барма.

Подобные экспозиции – «Заповедное ожерелье Амура», начиная с 11 января, с Дня заповедников и национальных парков, уже открылись в Чите, Зее, Биробиджане, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Николаевске-на-Амуре, Благовещенске.

В Приморье, благодаря нацпарку «Бикин» и Лазовскому заповеднику, с уникальными фотографиями уже познакомились жители сел Красный Яр и Лазо. А 27 января выставка торжественно открылась во Владивостоке в главном здании главного краеведческого музея края – в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева

В Приморском крае ООПТ занимают 19 % территории региона и представлены 6 заповедниками, 4 национальными парками, 9 региональными заказниками, 1 природным парком, 203 памятниками природы. Среди них Сихотэ-Алинский заповедник имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а четыре заповедника — Дальневосточный морской, Сихотэ-Алинский, Кедровая Падь и Ханкайский — являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. Озеро Ханка находится в списке водно-болотных угодий международного значения (Рамсарские угодья).

В открытии выставки приняли участие специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, музея им. Арсеньева, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, ФГБУ «Земля леопарда», Дальневосточного морского заповедника, фотографы, журналисты и общественность города. Выставка «Заповедное ожерелье Амура» будет работать во Владивостоке в музее на ул. Светланская, 20, два с половиной месяца – до 16 апреля 2017 года, а потом начнет свое путешествие по краю. Ведь Год особо охраняемых природных территорий только начался.

На фото © WWF России - Выставка «Заповедное ожерелье Амура» и ее вдохновитель, к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.