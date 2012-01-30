Дальневосточные таможенники перечислили в федеральный бюджет 185,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 января, ZRPRESS. Во Владивостоке состоялось расширенное заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления под председательством начальника ДВТУ Сергея Пашко. Подведены итоги деятельности ДВТУ в 2011 году и определены задачи на 2012 год.

В работе коллегии приняли участие начальник Главного организационно-инспекторского управления Федеральной таможенной службы России Сергей Лобанов, начальник Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России Дмитрий Некрасов, начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Ольга Комарова, начальник Правового управления ФТС России Андрей Струков, начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России Владимир Горский, руководство ДВТУ, таможен и таможенных постов региона, а также главный советник департамента по вопросам обороны, безопасности и правоохранительной деятельности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО, главный федеральный инспектор по Приморскому краю, Дальневосточный транспортный прокурор, начальник Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ, заместитель председателя Совета начальников органов ФСБ в ДФО – начальник Управления ФСБ РФ по Приморскому краю, заместитель начальника Главного управления – начальник Полиции Главного управления МВД РФ по ДФО, начальник Управления на транспорте МВД РФ по ДФО, начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю, начальник Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, начальник Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, руководитель Дальневосточного территориального управления Росграницы, заместитель начальника Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю и др.

Основные усилия таможенных органов ДВТУ в 2011 году консолидировались в направлении содействия развитию внешней торговли, обеспечения упрощения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру, внедрения перспективных таможенных технологий, при одновременном решении задач обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и пополнения доходной части федерального бюджета РФ.

ДВТУ в 2011 году на постоянной основе осуществлялся комплекс мероприятий по выполнению контрольных показателей эффективности деятельности.

Одной из важнейших задач, которую перед таможенными органами поставили Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, является формирование доходной части федерального бюджета. В 2011 году таможенными органами региона перечислено в федеральный бюджет 185,2 млрд рублей. Доведенное ФТС России контрольное задание на 2011 год выполнено Дальневосточным таможенным управлением на 100,5%.

В ДВТУ на постоянной основе реализуется комплекс мероприятий по усилению администрирования контрольных показателей, повышению эффективности таможенного контроля при применении системы управления рисками, контроля таможенной стоимости перемещаемых товаров. По результатам проводимой работы сумма доначисленных таможенных платежей по корректировкам таможенной стоимости составила 4,4 млрд рублей, из которых фактически взыскано таможенных пошлин, налогов в сумме 4,2 млрд рублей.

Для ДВТУ остаются актуальными вопросы повышения качества совершения таможенных операций, снижения времени их проведения при сохранении надлежащего уровня таможенного контроля.

В 2011 году таможенными органами региона оформлено 246 830 деклараций на товары (ДТ) по таможенным процедурам и особенностям, учитываемым таможенной статистикой внешней торговли. По сравнению с 2010 годом количество ДТ увеличилось на 22,2% (по экспорту на 16,2%, по импорту – на 23,5%).

Одним из ключевых направлений работы ДВТУ в 2011 году являлась реализация системы управления рисками.

Так, в результате применения мер по минимизации рисков таможенная стоимость товаров скорректирована в 29 830 случаях, доначислено таможенных платежей на сумму 2,8 млрд рублей, в 1 266 случаях возбуждены дела об административных правонарушениях и в 16 случаях – уголовные дела, штрафные санкции составили 274 млн рублей.

В настоящее время в регионе деятельности ДВТУ работают шесть мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК), два из которых дислоцируются в морских пунктах пропуска и четыре на автомобильных переходах. С применением МИДК осмотрено 63 077 объектов контроля, 789 объектов направлено на таможенный досмотр, возбуждено 199 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело, в 32 случаях принято решения о запрете ввоза (вывоза).

Современный этап развития электронного декларирования характеризуется полномасштабным использованием таможенной технологии, основанной на применении Интернета. Все таможенные органы региона, обладающие соответствующими полномочиями по регистрации деклараций на товары, применяют технологию интернет-декларирования. По итогам 2011 года доля интернет-деклараций составила 83%, при этом в 4 квартале 2011 года – более 90%.

Важной составной частью технологии интернет-декларирования является технология удаленного выпуска. Более 8,5 тысяч ДТ выпущены с применением технологии удаленного выпуска.

В январе 2011 года в ДФО начали работу центры электронного декларирования (ЦЭД) во Владивостокской и Хабаровской таможнях. В настоящее время ЦЭДы реализуют свою деятельность исключительно в рамках технологии удаленного выпуска. Взаимодействие происходит с таможенными постами Биробиджанской, Благовещенской, Камчатской, Магаданской, Уссурийской и Хасанской таможен, а также с таможенными постами в рамках одной таможни – Владивостокской и Хабаровской. Регионом деятельности ЦЭД является весь ДФО.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации» с 29.06.2011 таможенные органы региона приняли на себя полномочия по осуществлению в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации транспортного контроля в полном объеме, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в документальной форме.

Дальневосточным таможенным управлением продолжается поэтапная реализация Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, рассчитанной до 2020 года.

В 2011 году проведен ряд мероприятий по реорганизации таможенных органов Дальневосточного региона. В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников государственных органов» с 20 декабря 2011 года сокращена штатная численность аппарата управления на пять должностей сотрудников и 52 должности государственных гражданских служащих.

Одной из приоритетных для ДВТУ задач является активное участие в процессе развития и повышения качества взаимодействия России с зарубежными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в ходе подготовки к проведению в 2012 году саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. ДВТУ разработан план подготовки управления и таможенных органов региона к саммиту АТЭС.

В связи с созданием Таможенного союза и вступлением в силу Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» одним из приоритетных направлений в деятельности ДВТУ в 2011 году являлось проведение мониторинга применения Таможенного кодекса Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. В ДВТУ из таможенных органов региона поступило 178 вопросов о порядке реализации отдельных норм, большинство из которых поставлены Хабаровской, Уссурийской, Благовещенской и Владивостокской таможнями. По результатам анализа поступившей информации в Федеральную таможенную службу России направлено 13 писем, содержащих предложения по совершенствованию таможенного законодательства Таможенного союза, а также ведомственной правовой базы.

В результате работы коллегии ДВТУ были определены приоритетные задачи для таможенных органов Дальневосточного таможенного управления на 2012 год, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.