Российский сенатор предложил создать в СНГ аналог Страсбургского суда

Странам СНГ нужен свой суд по правам человека, аналогичный Страсбургскому суду (ЕСПЧ), заявил первый вице-спикер Совета федерации Александр Торшин. Он напомнил, что еще в сентябре 1993 года СНГ утвердило положение о комиссии по правам человека и ее функции, которые аналогичны функциям ЕСПЧ.

«В эту комиссию также могли обращаться граждане стран СНГ и организации с жалобами на нарушение своих прав. Но эта комиссия тогда не заработала, поэтому сегодня можно вернуться к этому вопросу и основать не комиссию, а полноценный суд по правам человека», – продолжил Торшин. Сенатор подчеркнул, передает РСН, что суд по правам человека в СНГ не следует рассматривать как альтернативу ЕСПЧ.

«Просто у наших граждан будет выбор между ЕСПЧ и судом по правам человека стран СНГ», – пояснил Торшин. Ему кажется, что жители стран СНГ предпочтут новый суд, у которого будут «преимущества» перед Страсбургским судом.

«И главное из этих преимуществ, что русским языком до сих пор владеет подавляющее большинство населения, – сказал сенатор. – И это даст возможность им обращаться в суд, не прибегая к помощи переводчика и, как следствие, будут сведены к минимуму бюрократические проволочки. Это именно то, что заставляет ждать граждан по пять-восемь лет, ожидая своей очереди в ЕСПЧ».