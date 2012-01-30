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В Казахстане установили памятник фразе «Где-где? В Караганде»
В Казахстане установили памятник знаменитой фразе «Где-где? В Караганде». Открытие монумента состоялось в центре Караганды, в сквере на проспекте Абдирова. Авторами проекта композиции «Где-где? В Караганде!» выступили местные скульпторы Мурат МАНСУРОВ и Викентий КОМКОВ.
Проектирование, создание и установка памятника оплачены из средств, пожертвованных самими жителями Караганды. Через некоторое время после установки монумент «Где-где? В Караганде?» будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый памятник крылатой фразе. Кто является автором фразы «Где-где? В Караганде!», неизвестно, поэтому она считается народной. Караганда является центром Карагандинской области Казахстана. Статус города был присвоен ей 10 февраля 1934 года. Караганда считается крупным промышленным, экономическим и культурным центром республики.
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