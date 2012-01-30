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Аналог ЕГЭ для вузов появится через 2 – 3 года
ЕГЭ для выпускников вузов может быть внедрен в России в ближайшей перспективе.
Речь идет о введении единого подхода к оцениванию качества знаний выпускников вузов, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова, передает ИА «Регнум».
«Сегодня всем нужно качественное образование, для того чтобы найти место на рынке труда. Время купленных дипломов прошло: работодатели четко оценивают качество знаний молодых специалистов. Спрос работодателей на выпускников того или иного высшего заведения и формирует рейтинги вузов. В настоящее время идет речь о введении единого подхода к оцениванию качества знаний выпускников вузов», – мотивировала она свою идею. По мнению Любови Глебовой, на «обкатку» идеи ЕГЭ для вузов может потребоваться всего два – три года.
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