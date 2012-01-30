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Россияне проигнорировали запрет на лампы накаливания
Запрет на производство и продажу ламп накаливания мощностью в 100 ватт и больше должен был стать самой заметной законодательной новацией для большинства граждан России в 2011 году.
Но переход на энергосберегающие лампы начался с конфуза: в законодательстве забыли прописать ответственность за производство и продажу «лампочек Ильича». Да и отказываться от удовольствия подсвечивать квартиру лампами накаливания не спешат ни потребители, ни производители таких ламп. Дырявое законодательство в этом им оказалось хорошим подспорьем.
В 2009 году в России был принят закон об энергосбережении и энергоэффективности, а в октябре 2010 года была одобрена соответствующая программа до 2020 года. Для обычного россиянина данный документ, прежде всего, чреват постепенным увеличением расходов на лампочки. Правительство решило, что страна сэкономит значительные средства, если в течение нескольких лет заменит лампочки накаливания на энергосберегающие. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что люминесцентные лампы необходимо утилизировать специальным образом, а как заставить россиян это делать - неизвестно. В результате зазвучали предложения перейти сразу на светодиодные лампы.
Последнее, впрочем, тоже оказалось затеей проблематичной. Светодиодные лампы в России почти не производятся, кроме того у этих ламп излишне высокая яркость и запредельная стоимость. Подобные лампы гораздо дороже не только обычных (10-20 рублей), но и люминесцентных аналогов (от 100 рублей). Зато энергосберегающие лампы реже перегорают, а окупаются где-то за полгода: при одинаковом уровне освещенности более экономичные лампы потребляют в 6-7 раз меньше электроэнергии. Чиновники даже обещали субсидировать кредиты на закупку таких ламп, однако всерьез это предложение, похоже, никогда не рассматривалось.
Несложно догадаться, что особого энтузиазма решение властей запретить лампы накаливания у жителей страны также не вызвало. Прошлогодний опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян сочли недопустимым законодательный запрет властей на производство и продажу ламп накаливания, а также каждый пятый опрошенный обещал после вступления в силу этой нормы продолжать использовать именно такие лампы, закупив их заранее. Речи о светильниках на гораздо более дорогих светодиодах тогда не шло.
Но правительство, несмотря ни на что, отступать, похоже, не собирается. В 2013-м году, как предполагается, вступит в силу запрет на производство и продажи ламп накаливания мощностью в 75 ватт, а с 2014-го - на лампы мощностью свыше 25 ватт. На самом деле вывод подобных ламп из оборота будет происходить несколько медленнее. Многие россияне в преддверии запрета постарались сделать запасы 100-ваттных ламп, из-за чего в крупных сетях такие лампы закончились еще до Нового года.
Да и российские производители ламп накаливания нашли довольно легкий способ удержать рынок еще на пару лет. Заводы обошли запрет весьма элегантно: они наладили выпуск ламп накаливания мощностью 95 ватт. Производство такой лампы закон не нарушает, хотя ее мощность может даже превышать пороговые 100 ватт (допустимая погрешность лампы накаливания подобной мощности может составлять до 10 ватт). Впрочем, даже если бы кто-то и проверил такие лампы на соответствие новому закону, то нарушителю это все равно бы ничем не грозило. Сейчас в законе попросту не прописана ответственность ни за производство, ни за продажу ламп накаливания в 100 ватт. То есть законодательный запрет имеется, но соблюдать его или нет - личное дело каждого.
Сейчас, когда поставки ламп из-за рубежа ограничены квотами, отечественные производители обеспечивают три четверти рынка. По данным компании AZ, в 2010 году в России был продан 1 млрд ламп накаливания, из которых на долю ламп мощностью 100 ватт пришлось примерно 20%. Российские заводы производят 700-800 млн ламп в год, а остальное импортируется. При этом энергосберегающих ламп в год в России до сих пор продавалось около 40 миллионов штук, а светодиодных - немногим более миллиона.
В любом случае, если правительство не забудет свою энергосберегающую инициативу, то к 2014 году российский рынок ламп резко изменится. Без помощи государства модернизировать свое производство российские заводы не в состоянии, поскольку это связано с закупкой дорогостоящего оборудования.
В результате российские заводы как производили, так и будут производить лампы накаливания так долго, как только смогут это делать. После чего на рынок хлынут энергосберегающие лампы из Китая и других стран, ну а потребители в массе своей все же перейдут на энергосберегающие лампы. Пока же можно и побороться с государством, которое запрет на лампы ввело, но разработать меры для его обеспечения не потрудилось, пишет "Лента.ру".
"Золотой Рог".
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