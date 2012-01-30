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Москва для приезжих активно дорожает
Самым дорогим городом 2010 года для иностранцев, приезжающих работать, стал Токио. Об этом свидетельствуют данные нового исследования консалтинговой компании ECA International. В прошлом году столица Японии занимала третье место рейтинга.
Москва поднялась на 14-е место, хотя еще год назад, согласно исследованию ECA International, была 25-й. Интересно, что в рейтинге самых дорогих городов на сайте ECA напротив номера 14 написано «Россия», а не «Москва».
В первую тройку рейтинга также вошли Луанда и один из крупнейших японских городов Нагоя, которые заняли второе и третье места соответственно. Годом ранее столица Анголы была признана лидером по дороговизне для иностранцев.
Самым дорогим городом Европы в этом списке оказался Осло (6-е место).
За ним следуют Цюрих (7-е место) и Женева (8-е место). В Латинской Америке по этому показателю лидирует Каракас. Столица Венесуэлы заняла 16-е строчку рейтинга.
При составлении рейтинга аналитики учитывали основные траты, среди которых расходы на еду, алкоголь, сигареты, одежду, технику и бензин.
В мире существует несколько рейтингов самых дорогих городов для приезжих, один из них составляет компания Mercer Human Resource Consulting. По ее данным, в 2009 году на втором месте по дороговизне была Москва, а на первом - Токио. До этого столица России была лидером на протяжении трех лет, пишет "Лента.ру".
"Золотой Рог".
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