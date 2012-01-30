В налоговую по призванию

Когда-то коридоры Ленинской налоговой были заполнены детскими голосами и гулом школьной ребятни. Многие владивостокцы помнят, что именно здесь, по Океанскому проспекту, 40, располагалась средняя школа № 48. В 1991 г. это здание было определено под помещение крупнейшей районной государственной налоговой инспекции Владивостока – Ленинской. «Ленинка» - так любя называют Инспекцию ФНС России по Ленинскому району по сию пору. 18 лет как районная налоговая располагается по этому адресу. 20 лет исполнилось Федеральной налоговой службе России.

Установка на добро

Коридоры налоговой за это время стали действительно учебными – здесь налоговые инспекторы почти за 20 лет обучили налоговой дисциплине не одно поколение владивостокских предпринимателей. Сегодня стены Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району знакомы более 40 тысячам налогоплательщиков Владивостока. А если подсчитать, сколько за эти годы было зарегистрировано различных предпринимателей, акционерных обществ, приплюсовать к этой цифре количество отчетов и деклараций, переданных в руки инспекторов, то счет пойдет на миллионы.

Рассказывать о Ленинской налоговой мне лично приятно еще и потому, что у ее истоков стояла моя тетя – первый руководитель Госналогинспекции по Ленинскому району г. Владивостока - Лидия Петровна Кондратьева. Когда-то совсем девчонкой из провинциального Благовещенска она приехала во Владивосток учиться на бухгалтера. Надо было помогать бабушке, оставшейся после смерти родителей юной Лиды, с двумя младшими братом и сестрой. Финансовая служба стала ее призванием. С детства помню, как тогда еще в качестве начальника райфинотдела в советское время она пропадала на проверках. Ветераны налоговой службы, долгое время проработавшие с Лидией Петровной, до сих пор с теплотой рассказывают о ее таланте руководителя, неунывающем характере. Забавно, а ведь именно она когда-то научила прыгать меня на скакалке. Она рассказывала мне, как в самый напряженный момент в работе инспекции с очень серьезным видом созывала корпеющих над цифрами начальников отдела якобы на важное заседание. Сама же начинала говорить на посторонние темы. Все начинали смеяться, расслаблялись. Даже в работе со скучными цифрами есть место улыбке.

«Разве можно постоянно быть зажатыми словно комок нервов, так и лопнуть можно, не ровен час. Надо просто уметь рассмеяться в ответ на невзгоды, которые окружают нас», - так говорила моя любимая Лидия Петровна. Чтобы развеселить коллег, она часто придумывала веселые истории. Как-то раз, принимая заезжих иностранцев в уже тогда образцово-показательной ленинской инспекции, на вопрос любопытных визитеров: «Как же вы считаете, где ваши компьютеры? - без тени сомнения моя тетя Лида брала со стола счеты и трясла перед глазами изумленной делегации: «Вот наш усовершенствованный компьютер, практически все за нас считает».

Кредит с дебетом еще в начале 90-х в уме сводили. Какие тогда могли быть компьютеры? Нет сегодня рядом со мной тети Лиды, но тому, что сводить кредит с дебетом надо с улыбкой на лице, она научила не только меня.

Налоговая основательность

Под руководством Геннадия Витальевича КУЧЕРЕНКО Ленинская налоговая не только не сдала позиции как «отличница фискальной службы» краевого центра, но и оставалась одной из первых инспекций, где налогоплательщики стали сдавать отчетность на дискетах. Сколько возражений тогда пришлось выслушать, сколько сил было затрачено, чтобы убедить нас, налогоплательщиков, в неминуемости «электронного» прогресса. «Ленинка» стала пионером по приобщению бизнеса к отчетности через Интернет – так просто называли тогда передачу отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Сегодня уже все предприятия и почти половина индивидуальных предпринимателей завели электронные подписи и поняли, что томиться в очередях не стоит. Надо заниматься делом – деньги для бизнеса зарабатывать. В Инспекции ФНС России по Ленинскому району Владивостока впервые заработало электронное табло, для удобства налогоплательщиков было открыто отделение банка (установлены банкоматы), в ее здании базируется Информационный центр по обучению налогоплательщиков.

Первые шаги

Новое поколение молодых финансистов переступает порог Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Владивостока. Сегодня владивостокские выпускники вузов могут смело сказать, что они и по образованию специалисты налогового администрирования.

Весной 2010 года Екатерина Кобзева вполне сознательно приняла участие в ярмарке вакансий ТГЭУ, будучи тогда еще студенткой 5-го курса факультета «Налоги и налогообложения». Именно там она познакомилась с будущими наставниками из ИФНС России по Ленинскому району и затем принесла в инспекцию заявление с просьбой зачислить, как говорится, в ряды работников налоговой службы. Конечно, просто так в налоговую не возьмут, пришлось и соответствующую комиссию пройти на профпригодность, и справки о состоянии здоровья предоставить. Самая настоящая государственная служба. «Я вполне сознательно сделала такой выбор, понимала, что придется работать с цифрами, думать, анализировать. И, кроме того, слышала, что в налоговой своих не бросают. Очень бережно относятся к молодежи», - поделилась впечатлениями о своей первой работе Екатерина.

В свои 22 года Катя занимает рядовую должность, пока она специалист 1 разряда в отделе камеральных налоговых проверок № 2 ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока. Но это лишь пока. Как сказали по секрету люди опытные, если молодой сотрудник окажется ответственным, его настрой к работе понравится, то его за руки будут держать, не отпустят из инспекции. Екатерина старается и работу свою уже любит. А совсем скоро вчерашней студентке доверят проверять декларации о доходах граждан, контролировать правильность начисления социальных вычетов.

В отличие от Кати, часть ее однокурсников даже не предполагала, что будет работать в налоговой инспекции. Сегодня ребята живо делятся своими впечатлениями и надеются, что испытательный срок, который установлен государством, они пройдут успешно и останутся служить в налоговой дальше. Ребята знакомятся с АРМами, познают ЭОД и удивляются тому, что когда-то их коллеги работали без компьютеров, а для проверок в инспекции приносили кипы бумажных счетов, отчетов и деклараций. Сейчас документы от многих налогоплательщиков приходят в электронном виде, и их поступление фиксируют в специальном реестре в электронном виде. Ничего не теряется, все под рукой. «Благодаря новой компьютерной системе мы можем увидеть даже то, когда и кем были отправлены в нашу инспекцию документы на проверку из Москвы. До такой степени все автоматизировано», - рассказывает Екатерина Кобзева.

«Еще ни один мой вопрос не остался без ответа, старшие коллеги поддерживают, помогают, учат. Очень бы хотелось стать полноправным участником этого большого коллектива, ведь мы с ним почти сверстники – мне 22 года, а налоговой службе 20 лет».