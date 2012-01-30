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Министерство финансов США открыло набор юмористов
В Министерстве финансов США открылся набор специалистов по юмору. Соответствующее объявление размещено на сайте fbo.gov, который публикует информацию о карьерных возможностях в правительстве.
В министерстве надеются, что подрядчики смогут объяснить служащим важность юмора на рабочем месте, его роль в борьбе со стрессом и способы использования в деловом общении.
Просвещение министерских работников, а именно служащих Бюро государственного долга (BPD), должно проходить два-три часа в виде семинаров. От ведущего требуется использование карикатур, которые он будет рисовать в ходе мероприятия. При проведении семинаров запрещено использовать нецензурные выражения. Бюро государственного долга - ведомство американского казначейства, численность сотрудников которого составляет около 2000 человек. Штаб-квартира ведомства расположена в Вашингтоне, но большая часть аппарата размещена в Паркерсбурге. На адрес BPD могут подать заявку заинтересованные юмористы. Сколько всего имеется вакантных мест не уточняется, пишет "Лента.ру".
"Золотой Рог".
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