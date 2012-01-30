Американский мэр провозгласил пятницу «днем счастья»

Администрация г. Дарем, штат Северная Каролина, объявила пятницу 17 июля 2009 года «днем счастья», сообщается на сайте местной газеты News & Observer. Пятницу также провозгласил «Глобальным днем счастья» телевизионный канал Nickelodeon, отмечающий юбилей одного из самых популярных своих героев - Губки Боба Квадратные Штаны.

В прокламации, подписанной мэром Дарема Биллом Беллом, поясняется, что «день счастья» - самый уместный праздник в свете «положения дел в стране». По мнению политика-демократа, связанная с «днем счастья» радость должна оздоровить психическое состояние граждан и придать им уверенности в завтрашнем дне, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".