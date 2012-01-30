Проституткам в Голландии предоставили скидки по... налогам

Проститутки в Нидерландах до 2014 года смогут с 20% своих доходов не платить налоги, сообщила голландская газета Fiscaal up to Date.

По информации газеты, решение голландской налоговой службы относительно этого проистекает из договоренности, которая была достигнута в июне между налоговиками и представителями секс-индустрии. Занятие проституцией в Нидерландах считается такой же работой, как и все остальные. "Жрицы любви" платят налоги, могут вступать в профсоюзы, охвачены системой социальной защиты.

Более того, они пользуются привилегиями по сравнению с другими тружениками. Так, ранее было решено исключить из налогообложения суммы, которые проститутки тратят на покупку нижнего белья и косметики и на посещение салонов красоты. В секс-клубах женщины легкого поведения имеют дополнительные преимущества: владельцы этих заведений покрывают все расходы на приобретение презервативов и стирку постельного белья. С этих расходов также не взимаются налоги, сообщает сайт www.rus.nl.

"Золотой Рог".