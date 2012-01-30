Почему женятся на нелюбимых?

К сожалению или к радости, не все браки свершаются на небесах. Если верить статистике, только 10 из 100 браков заключаются по большой и светлой любви. Современная молодежь даже шутит по этому поводу: "Женитьба не лотерея. В лотерее у вас есть шанс"...

И все-таки мужчины вступают в браки. Так что же ими движет, что заставляет сознательно идти на такие жертвы? Попробуем разобраться; почему мужчины, любят одних, женятся на других.

Жениться на красивой, умной и богатой

Помните афоризм: "Если вы хотите жениться на умной, красивой и богатой - вам придется жениться три раза".

Действительно, занявшись выбором будущей супруги, мужчина изначально определяет для себя ряд критериев, которым она должна соответствовать как жена, как мать. Часто получается так, что та, к которой он питает нежные чувства, совсем не умеет печь пирожки по маминому рецепту, не вытирает каждый день пыль и не в восторге от детского плача, т.е. совсем не отвечает образу идеальной супруги. Выход один - жениться на Маше Ивановой, чтобы она пекла пирожки и ухаживала за маминой геранью, а любить можно будет кого угодно.

Сталкиваясь с подобного рода ситуациями, я всегда вспоминаю слова матери моей подруги. Когда-то еще до свадьбы подруга призналась ей, что не любит своего будущего мужа. "Ничего",- ответила мама,- "Я тоже люблю Инвара Калныньша, а живу с твоим папой... и ничего..." Да, и так тоже бывает.

В поисках идеала

Очень часто мужчины, да и женщины тоже, особенно воспитанные на романтических традициях или книгах, ищут свой идеал. И хотя идеала, как доказала наука, не существует в принципе, это никого не останавливает. Некоторые его так и не находят, остаются бобылями и старыми девами и ненавидят этот "несовершенный мир", другие находят, но их часто ждет не менее сильное разочарование. Если вы нашли идеал, это не значит, что "идеал" кидается на шею мужчине со словами "как долго я тебя ждала".

Идеал может быть замужем и счастлив, а если и свободен, то тоже "в поисках", причем ищет она совершенно другое и его в упор не замечает. Столкновение с такого рода несоответствиями часто вынуждает мужчин на отчаянные поступки. Например, на брак с нелюбимой женщиной. В этом случае очень хочется дать совет отчаявшимся мученикам: "Выбирать невесту глупо! Главное - выбрать тещу!"

Второй раз по расчету

Думаю, что многим читателям знакома фраза: "Первый раз женятся по любви, второй по расчету, третий по привычке". Меня гораздо больше интересует 2-й раз. В наше финансово-нестабильное время, когда цены на бензин растут, а Америка старательно подбирается к Востоку, мужчинам крайне необходима уверенность в завтрашнем дне, сообщает News.rin. Говоря о браках по расчету, я не имею в виду только финансовую сторону. Берите выше. Расчет идет на власть, карьерный рост, положение в обществе, известность и прочие прилагающиеся к жене привилегии. Когда речь идет обо всем вышеперечисленном, редкий мужчина способен устоять перед соблазном...

Женатые живут дольше

Один мой друг очень любил повторять: "Неправда, что женатые живут дольше. Это им только кажется", - пока не женился сам.

И нет ничего противоестественного в том, что нормальный среднестатистический мужчина мечтает иметь семью, хочет прибивать гвозди в прихожей вместе с сыном и есть домашние пельмени по воскресеньям.

В реальности это тихое счастье многим только снится, потому что в юности мы гоняемся за призраками, в зрелом возрасте тщательно присматриваемся во избежание ошибки и в итоге ни на что так и не решаемся, а когда все вокруг уже свили "гнездо", начинаем себя подгонять, плюс родственники и друзья "помогают"...

Итог - в лексиконе появляется неприятное слово "надо" из давно забытого пионерского детства, которое часто перетекает в свадьбу с первой попавшейся одинокой женщиной, и любовью тут даже не пахнет.

Брак - это сплошной брак? И другие причины

Причин для вступления в брак не по любви огромное множество. Это и неожиданная беременность подруги, с которой уже собирался расстаться, и желание смены жизненного ритма (когда все надоело надо пробовать что-то еще), и желание быть любимым, не любя самому и страх одиночества, старости, беспомощности и много еще чего. Такие браки заведомо обречены на провал. Не в смысле развода, а в смысле наличия чувств, понимания, взаимоуважения и поддержки. Получается, что такой брак - это сплошной брак, за исключением результата (дети). Причин много - много следствий. Грустно сознавать, что сегодняшняя действительность диктует нам свои правила, и мужчины все чаще соглашаются играть по ним в жизни, отказывая себе в самом главном - в любви, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".