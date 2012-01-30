Чичваркин объявил войну самозванцам на "Одноклассниках.ру"

Совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин рассматривает возможность подачи иска против компании-владельца интернет-портала "Одноклассники.ру". Бизнесмен недоволен наличием на сайте анкет самозванцев, которые используют его личные данные и фотографии и ведут переписку с пользователями ресурса от его имени.

Гендиректор ООО "Одноклассники", владеющего порталом "Одноклассники.ру", Альберт Попков заявил агентству, что не знает о намерении Чичваркина обратиться в суд. По его словам, совладелец "Евросети" может самостоятельно удалить с сайта данные своих "двойников", прислав администрации портала запрос на удаление этих анкет. Попков также отметил, что создателя фальшивой анкеты можно определить по его IP-адресу.

В пресс-службе "Евросети" заявили, что в 2007 году по просьбам Чичваркина с сайта "Одноклассники.Ру" были удалены четыре странички его "двойников".

По словам Чичваркина, его юристы сейчас изучают "возможность подачи иска против компании-владельца сайта, так как найти и уличить человека в распространении ложной информации в Интернете практически невозможно".

Стоит отметить, что на 10 января 2008 года на портале "Одноклассники.ру" не было зарегистрировано ни одного Евгения Чичваркина.

Ранее администрацию сайта в связи с появлением на нем своих фальшивых анкет упрекал телеведущий Владимир Соловьев. После этого администрация сайта удалила "его" страничку с сайта.

Социальная сеть "Одноклассники.Ру" является одной из наиболее популярных в России. Количество зарегистрированных пользователей портала превышает девять миллионов человек, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".