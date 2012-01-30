Расточительным россиянам назначат "внешних управляющих"

Зампред думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий АКСАКОВ считает необходимым защитить семью игрока от неблагоприятных последствий его пагубного пристрастия, которая называется лудоманией - "игорная болезнь", психическое состояние, характеризующееся патологическим пристрастием к азартным играм.

Болезнь, квалифицированная в 1980 году Американской психиатрической ассоциацией под названием лудомания, в настоящее время включена в списки заболеваний Всемирной организации здравоохранения.

Депутат Аксаков сообщил журналистам, что он внес в Госдуму проект закона с соответствующими поправками в статью 30 Гражданского кодекса РФ. Как пояснил депутат, целью законопроекта является расширение оснований для ограничения дееспособности гражданина.

Законопроект предусматривает возможность ограничения дееспособности граждан, которые вследствие склонности к азартным играм ставят свою семью в тяжелое материальное положение.

Действующая редакция статьи 30 ГК РФ допускает ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, которые при этом ставят свою семью в тяжелое материальное положение.

Если мы хотим обуздать игорный бизнес, административные меры необходимо дополнить гражданско-правовыми решениями, заметил Анатолий Аксаков. Необходимо защитить семью игрока от неблагоприятных последствий его порочной страсти. Сначала следует ограничить азартных игроков, а потом, возможно, ввести такую же меру в отношении любых расточителей, передает КМ.

Ограничение дееспособности гражданина в рассматриваемом случае выражается в том, что в соответствии с решением суда над ним устанавливается попечительство и совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

Гражданин, дееспособность которого была ограничена судом, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки (п. 1 ст. 30 ГК), напомнил Анатолий Аксаков. При освобождении гражданина от склонности к азартным играм, прекращении злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими средствами суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над ним попечительство.

Расширение перечня оснований для ограничения дееспособности граждан диктуется историческим опытом и международной практикой, ситуацией, сложившейся в российском игорном бизнесе, ростом заболеваемости населения лудоманией, а также необходимостью защитить имущество и права членов семьи лица, подверженного игорной болезни.

Досье "ЗР"

Исследования Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр показали, что у любого среднестатистического горожанина в мире 6% шансов стать уголовным преступником, 34% - алкоголиком, 32% -наркоманом и 48% - игроманом. Врачи считают, что болезненное пристрастие к игре в подавляющем большинстве случаев развивается на фоне других психических изменений, наслаиваясь на них. Это расстройство заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, доминирующих в жизни субъекта и ведущих к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей.

Анатолий Аксаков сообщил, что в России официальная статистика заболеваемости лудоманией, к сожалению, не ведется. По данным зарубежных социологов, около 1,3% жителей страны страдают различной степенью выраженности игровой зависимостью. По приблизительным оценкам, расходы данной категории лиц оставляют около 40% от общего поступления игорных заведений.

Возможным следующим шагом Анатолий Аксаков считает введение более широкой нормы, предусматривающей ограничение дееспособности расточителей и мотов.

"Золотой Рог".