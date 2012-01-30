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Материнский капитал не поможет в решении демографической проблемы
С 1 января 2007 года все женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, получают право на материнский семейный капитал в размере 250 тысяч рублей. Соответствующий законопроект правительство одобрило на своем заседании в прошедший четверг.
Если к началу нового года в семье есть один, двое или трое детей, но семья на этом не хочет останавливаться, то при рождении следующего ребенка женщина получает право на материнский капитал. Однако это разовое право - использовать материнские деньги - закон разрешает только на три цели: на приобретение жилья, дополнительное образование и пенсионные накопления. Если речь идет об образовании, то средства разрешено тратить в том числе и на других детей, имеющихся в семье. Ограничение одно: ребенок не должен быть старше 25 лет.
Деньги можно направить на пенсионные накопления, а затем, если потребуется, забрать и использовать на образование или приобретение жилья, но менять свое решение можно не чаще одного раза в год. Право распоряжаться материнским капиталом женщина получит только через три года после рождения ребенка, т. е. не раньше 2010 года. Сумма будет ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.
Между тем существует альтернативный взгляд на проблему депопуляции России. Причем высказывают его сами демографы.
Начнем издалека. Почему-то принято считать, что государство или общество может эффективно влиять на ситуацию с рождаемостью. Однако это совсем не так. Демографическая наука не знает ни одного удачного примера стимулирования рождаемости. Власти Франции долго пытались заставить своих граждан рожать побольше с помощью разных "пряников" - выплат, пособий, увеличения отпуска по уходу за ребенком. Ничего не получилось. В СССР в 1980-е гг. резко увеличили отпуск для рожениц до трех лет - рождаемость тут же подскочила, а потом столь же резко упала. Получилось, что люди охотно рожали, но больше одного-двух или трех детей они все равно иметь не хотели.
Поэтому, уверен старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис ДЕНИСОВ, никакие меры стимулирования рождаемости, что предлагаются сейчас российскими властями, проблему депопуляции не решат. От выплат больших по размерам пособий станет только хуже, потому что сейчас опять родится много, но через несколько лет мы недосчитаемся такого же количества новорожденных.
Демографическая система иногда перенастраивается сама собой. Так произошло, например, в Скандинавии, где в последние годы уровень рождаемости повысился. Ученые не могут однозначно сказать о причинах повышения. Высказывается предположение о воздействии фактора высокого уровня социального обеспечения и здравоохранения, но ничего более конкретного специалисты не говорят.
Для простого воспроизводства, когда численность населения не растет, но и не уменьшается, рождаемость должна быть равна коэффициенту два с небольшим ребенка на одну женщину. То есть для восполнения популяции надо, чтобы у двух родителей рождалось двое или больше детей. Опять же обывательский взгляд на проблему рисует мрачноватую картину низкой рождаемости на Западе и в России и сверхвысокую в мусульманских странах. Оказывается, не все так просто. Взять хотя бы официальную статистику ООН за 2002 год. Прошедшие четыре года ситуацию кардинальным образом не изменили, разве что общемировая рождаемость год от года все понижается и понижается.
Первые позиции прочно удерживают страны Африки, вроде Нигера и Сомали. Там на одну женщину приходится в среднем по 5-7,5 детей. Удивительно, но факт: естественным образом не восполняются популяции в некоторых мусульманских странах. Причем если для Турции, где коэффициент едва дотягивает до 1,9, еще можно предположить влияние западного образа жизни, то в отношении супертрадиционалистского Ирана такое объяснение никак не проходит. Там уровень рождаемости еще ниже турецкого - 1,8. Или возьмем страны Восточной Европы. В Чехии, Прибалтике, Венгрии уровень жизни за последние 15 лет подрос, а рождаемость резко упала. Но она, вопреки всякой логике, у них ниже, чем в более развитых странах Западной Европы.
Что будет с урбанизацией азиатских стран, видно на примере Гонконга, Сингапура и Макао. Все три территории являются чемпионами по скорости депопуляции - 222-224-е места с показателями коэффициента, соответственно, 0,95, 1,06 и 1,02. Такое впечатление, что городские образованные китайцы, пришествия которых боится полмира, вообще не хотят размножаться. Недалеко от них ушли высокотехнологичные южные корейцы - они на 214-м месте с показателем 1,25 ребенка на одну женщину. В чем причины столь резкой диспропорции по странам в уровнях воспроизводства - загадка. А главное, не прослеживается никакой однозначной зависимости от демографической политики, социальных, экономических или иных факторов.
Россия не стала исключением в общемировой тенденции. У нас в среднем на одну женщину приходится 1,28 ребенка. Мы занимали 210-е место вместе с Италией и Испанией - самыми последовательными приверженцами католической религии в Европе. А католицизм, как известно, так же как ислам, совсем не приветствует контрацепцию и аборты.
Теперь о раздуваемой угрозе вымирания русских и замещении их территорий выходцами с Кавказа. В Дагестане - самом благополучном в этом отношении северокавказском регионе, коэффициент рождаемости только 2,5. В остальных - еще меньше. А если сделать поправку на сравнительно низкий процент городских жителей республики, то становится ясно, что ждет дагестанцев в ближайшие 10-20 лет.
Новые технологии - то же искусственное оплодотворение - не решат проблемы повышения рождаемости. Полностью бесплодных женщин у нас где-то 5%. Даже если все они родят по два-три ребенка, это не сильно скажется на общих цифрах. Все-таки пока еще мы предпочитаем размножаться в основном естественным путем.
Так что сегодня у нас нет никаких научно обоснованных данных о вымирании исключительно русского или какого-то иного народа России. Все мы следуем в русле общемировой тенденции. И даже Нигер с Сомали в обозримом будущем догонят Россию в темпах депопуляции.
"Золотой Рог".
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