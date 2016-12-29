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В 2017 года появятся специальные тарифы для туристических групп на Курильские острова
Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу компаний «Аэрофлот», с 1 января 2017 года вводит специальные тарифы для туристических групп на Курильские острова.
Стоимость билета «туда-обратно» по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составит 19 000 рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск - 18 000 рублей. Данным тарифом могут воспользоваться туристические группы от 10 человек с максимальным сроком пребывания на Курилах до 14 дней.
Также желающим посетить Курильские острова предлагается специальный туристический тариф со сроком пребывания 1 месяц. Стоимость билета «туда-обратно» по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск составит 25 000 рублей, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 22 000 рублей.
Напоминаем, что для всех жителей Сахалинской области по данным маршрутам действуют субсидированные тарифы. Стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск составляет 5 950 рублей, «туда и обратно» - 11 900 рублей.
Для сравнения, экономический обоснованный тариф «туда и обратно» по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составляет 33 490 рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск — 29 676 рублей.
Таким образом, авиакомпания «Аврора» подтверждает свою готовность выполнять полеты в 2017 году в Курильск и Южно-Курильск по туристическим тарифам ниже себестоимости, так как данные направления являются социально-значимыми и важными для развития туристической отрасли Сахалина.
Рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск и из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск до конца зимнего расписания 2017 года авиакомпания «Аврора» выполняет пять раз в неделю на воздушном судне DHC-8, кроме понедельника и воскресенья. Справки по телефону 8-800-250-49-88.
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