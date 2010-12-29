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Студенты ДВФУ сдали «зачет» по конкурсу «Ирония СО, или С легким PRом!»
Юбилейный PR-конкурс «Ирония СО-326-336, или С лёгким PRом!» среди студентов 2-го и 3-го курса специальности «Связи с общественностью» (СО) факультета журналистики Института массовых коммуникаций Дальневосточного федерального университета за звание самого креативного PR–курса состоялся! 24 декабря с небольшим перевесом победила команда третьего курса «СОСТАВ».
Третьекурсники покорили зрителей творческим подходом к выполнению заданий, а также артистичностью и особым драйвом, ставшими их визитной карточкой. Дебютанты конкурса – команда второкурсников «СО-ДА» завоевала симпатии жюри серьезной, тщательной подготовкой, заявив о себе, как о достойном продолжении «PR-рода» факультета журналистики.
Этот год оказался богатым на события: 150 лет отметил Владивосток, 50 лет исполнилось журналистскому образованию на Дальнем Востоке и завершился 2010-й 5-летием конкурса «Ирония СО, или С лёгким PRом!». Эти даты были использованы в качестве основных тем, которые должны были «распиарить» будущие специалисты. Нынешний конкурс стал особенным: несмотря на свою 5-летнюю историю в статусе Дальневосточного федерального университета он состоялся впервые.
Также впервые «жюрил» конкурсантов Игорь Чемерис, депутат думы города Владивостока, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, в этом нелегком деле ему помогала супруга Роза, кстати, журналист по образованию.
Готовясь и участвуя в конкурсе, студенты могут проверить себя в профессии, заявить о себе как о способном PR-щике и укрепить командный дух, ведь общие испытания объединяют, как ничто другое.
Именно создание единой студенческой PR-команды и является целью конкурса «Ирония СО, или С легким PRом!», - считает автор идеи и бессменная ведущая «зачетного мероприятия», старший преподаватель кафедры «Связи с общественностью» ИМК ДВФУ, по совместительству заместитель главного редактора газеты «Золотой Рог» Марина БОЖКО.
Участие в конкурсе позволило студентам второго и третьего курса сдать зачеты по курсам «Особенности корпоративных PR-технологий» и «Теория и практика СО» в нестандартной, запоминающейся форме. Команды заранее приготовили визитную карточку своего курса (название, логотип, миссия, девиз, корпоративные составляющие – конституция, гимн, фирменные цвета). В этом году студентам впервые необходимо было «добыть» себе спонсора, с чем справились обе команды. «СО-ДА» заручилась поддержкой приморского сотового оператора – «Новая телефонная компания» («НТК»), а «СОСТАВ» представил спецпроект «Nightparty-Владивосток» (портал vldvstk.nightparty.ru). Генеральным спонсором конкурса выступила Группа компаний «Славда».
Задания конкурса в этом году были гораздо сложнее, по сравнению с предыдущими играми. Участникам нужно было во время «креативных пятиминуток» придумать и показать рекламный ролик для питьевой воды «Славда» (в задании «PRодаем PRодукт PRиморского PRоизводителя» победил слоган: «СЛАВДА»: УТОЛИ ЖАЖДУ СЛАВЫ!»), а также придумать имя социальной сети, которая объединит тех, кто любит Владивосток, а также растопить сердца всех присутствующих новогодним поздравлением.
Стоит отметить, что конкурс «Ирония СО, или С легким PRом!» за пять лет стал своеобразной ярмаркой «живых PR-резюме», на которой потенциальные работодатели могут отметить способных студентов-практиков, владеющих должными теоретическими знаниями и умеющих применять их в работе.
Почетными членами юбилейного жюри стали Алексей МАКСИМЕНКО, главный редактор «Приморской газеты», Дмитрий МОТОВИЛОВ, специалист по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке, Евгения Соколова (Стукова), проектный менеджер студии дизайна «Черный лис», Александр Каргиев, группа информации и общественных связей Приморского управления наркоконтроля, Вадим КИМ, менеджер корпоративного и VIP-облуживания компании НТК, Роман ЧУРКИН, директор Дальневосточного филиала «Академии фотографии» (Москва), Михаил Полусмак, генеральный директор Краевого государственного учреждения "Общественное телевидение Приморья", Александра Блохина, еще студентка журфака, но уже звезда первого приморского молодежного сериала «У самого синего моря» (ОТВ), Дмитрий ШЕМЕТОВ, генеральный директор телекомпании "ТВ-Центр-Владивосток", Василий Авченко, писатель, журналист газеты «Новая», Алена Пермякова, пиарменеджер ООО «Рустил трейд», Андрей Белоусов, специалист по связям с общественностью компании «Примтеплоэнерго», Мария Фадеева, маркетолог группы компаний «Славда», Лия Хабарова, руководитель пресс-службы Дальневосточного федерального университета, Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты «Владивосток». За редким исключением все они являются выпускниками факультета журналистики ДВФУ.
Любопытство PR-тусовки тоже утолено: победив в конкурсе с минимальным перевесом, третий курс стал первой командой за историю конкурса, которая выиграла дважды.
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