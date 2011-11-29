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«Дачный переворот» не состоялся

29 Ноября 2011, 13:30 | Дальний Восток

Министерство регионального развития предложило снять ограничения на постоянную регистрацию в загородных домах. Соответствующие поправки к закону «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» опубликованы на официальном сайте ведомства.

В Минрегионе полагают, что любые ограничения по регистрации граждан в пригородном доме, на садовом земельном участке не соответствуют Конституции. Данные изменения могут быть внесены в Госдуму весной. Проект закона, вводящего запрет капитального строительства на землях сельхозназначения и вне населенных пунктов, опубликованный еще в начале сентября на сайте Министерства регионального развития, стал поводом для скандала. В частности, как пишет «Российская газета», депутаты Госдумы РФ обвинили Минрегион в попытке «дачного переворота».

Законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения правового режима использования садовых, огороднических и дачных земельных участков» был разработан Минрегионом в целях реализации решения Конституционного суда, вынесенного 14 апреля 2008 года. Тогда Конституционный суд нашел нестыковки в ряде законодательных норм, регулирующих вопрос прописки на дачах, и разрешил гражданам получать постоянную регистрацию в таких домах.

Два с лишним года у Минрегиона ушло на корректировку законодательства, хотя, по правилам, поправки должны были принять через полгода после вердикта Конституционного суда. В итоге министерство предложило разрешить прописку только на тех дачах, которые находятся в границах деревень, поселков и так далее. Вот что по этому поводу написано в тексте документа: «Границы территориальной зоны, предусматривающей ведение дачного хозяйства, должны находиться в границах населенных пунктов».

Главное же нововведение, предложенное министерством, заключается в том, что теперь все земельные участки планируется разбить на три категории: огородные (только грядки), садовые (можно сажать деревья, кустарники и размещать постройки, не предназначенные для проживания) и дачные (можно строить жилые дома и хозяйственные строения). Но дачные участки должны находиться только в границах населенных пунктов, а для строительства потребуется разрешение. Разрешение на строительство будет невозможным, если план застройки не соответствует градостроительному плану участка и схеме планировочной организации земельного участка. До 1 января 2015 года устанавливается переходный период, который позволит закончить стройку без получения разрешения.

Автор: По материалам информагентств
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