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Памятка потребителю пива
Во Владивостоке стартовала "Операция "Качество". Компания "Балтика" изучала мнение покупателей пива в торговых точках относительно качества продукции вообще и критериев их выбора качественного продукта. Каждому ответившему на ряд несложных вопросов выдавали памятку в помощь потребителю.
1. Материал, из которого сделана тара, значения не имеет. Мы разрабатываем срок годности пива с учетом тары, в которую разливается продукт. Выбор типа упаковки определяет потребитель, исходя из жизненной ситуации. Например, гораздо удобнее взять с собой пиво в пластиковой бутылке, собираясь с друзьями на пикник.
2. Пиво одного и того же сорта, произведенное на разных заводах Балтики, не отличается. На всех 11 производственных площадках используется одинаковое высокотехнологичное оборудование, которое постоянно совершенствуется и модернизируется. Качество продукции контролируется на каждом этапе производства по 70 критериям и параметрам, которые значительно превышают требования ГОСТа.
3. Конкретного способа определения качества пива в обычной жизни не существует, у каждого оно свое: кто-то оценивает по высоте пены, кто-то по прозрачности напитка, кто-то по хмелевой горечи. С технологической же точки зрения качество определяется четкими параметрами – физико-химическими и органолептическими показателями (вкус, аромат). Отклонения отслеживаются с помощью контроля, который проводится постоянно и регулярно на всех этапах производственной цепочки.
4. Качество продукции для «Балтики» — приоритет № 1. Компания несет ответственность перед потребителями и обществом за безопасность своей продукции. Каждый потребитель может напрямую обратиться в компанию, чтобы задать свой вопрос или оставить пожелание. Телефон горячей линии: 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный). Для «Балтики» очень важно мнение потребителей о продукции.
5. В появлении новых сортов пива активно участвуют потребители, ведь выбор на рынке делают именно они. Постоянно ведется мониторинг текущих потребительских трендов в России и мире, затем собранную информацию изучает маркетинговая служба, после чего на производство передаются конкретные пожелания для разработки нового продукта. Петербургский завод компании «Балтика» располагает испытательным центром с мини-пивоварней мощностью 500 литров, которая позволяет экспериментировать и разрабатывать новые сорта пива. Разработанные бренды всегда проходят тестирование у потенциальных потребителей и, в случае успеха, запускаются в производство.
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