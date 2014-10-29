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Водолеям придется поправить струю
Овен. У Овнов наступает благоприятное время для возобновления ранее прерванных партнерских отношений. Возможно, вы поймете, что отношения вновь станут взаимовыгодными, если изменить параметры сотрудничества. Вторая половина недели складывается удачно для тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.
Телец. Первая половина недели благоприятна для возвращения к ранее прерванной работе. Вы сможете успешно довести начатые дела до завершения. Вторая половина недели подходит для взаимодействия с коллегами и подчиненными.
Близнецы. В первой половине недели будет набирать обороты торговля, возрастет финансовая отдача от консультаций и транспортных услуг. Вторая половина недели благоприятствует финансовым спекуляциям на валютной бирже.
Рак. Ракам в первой половине недели удастся увеличить уровень доходов. Скорее всего, прибыль принесут успешно завершенные проекты. Сейчас можно возвращаться к тем делам, которые вы по каким-то причинам прервали. Вторая половина недели складывается успешно для работы над финансовыми отчетами и подведением итогов.
Лев. Львам в первой половине недели рекомендуется восстанавливать ранее прерванные деловые контакты. Случайная встреча с человеком, с которым вы раньше сотрудничали, приведет к возобновлению деловых отношений. Вторая половина недели благоприятствует торговле и работе с документами.
Дева. Девы в первой половине недели смогут получить доступ к дополнительным источникам доходов. Возрастет прибыль у тех, кто занимается выполнением частных заказов или имеет неофициальную подработку. В конце недели наступает подходящее время для совершенствования своего профессионального мастерства.
Весы. В первой половине недели у Весов наступает удачное время для работы над ошибками. Возможно, стоит заново проанализировать причины некоторых своих неудач. Изменение в подходе к работе позволит вам выйти на новые перспективы. Вторая половина недели благоприятна для личных инициатив.
Скорпион. Скорпионы в первой половине недели смогут продвинуться вперед в карьере, если проявят гибкость в поведении и будут готовы работать над ошибками. Отношения с начальством могут стать доверительными. В конце недели успешно проявят себя фрилансеры.
Стрелец. У Стрельцов в первой половине недели наступает удачное время для обмена опытом и учебы. Ваши интеллектуальные способности возрастут. Это подходящее время для повторения пройденного учебного материала. Вторая половина недели благоприятна для перспективного планирования и работы в составе группы.
Козерог. У Козерогов, занимающих руководящие должности, в первой половине недели могут произойти изменения в карьере. Возможно временное смещение с занимаемой позиции и последующее назначение на более высокую и ответственную должность уже в конце текущей недели.
Водолей. У Водолеев в первой половине недели будут хорошие шансы для подписания договора о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако для этого придется что-то скорректировать в своей прежней позиции. В конце недели наступает прекрасное время для учебы, изучения иностранных языков.
Рыбы. Рыбы, склонные к техническому творчеству, смогут преуспеть в изобретательской, рационализаторской и инженерной деятельности. Возможно, вы предложите эффективные технические решения, позволяющие повысить производительность труда. В конце недели улучшатся показатели работы у банковских служащих.
Goroskops.Com.
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