Приморская земля не выдержала появления федералов

Приход крупных компаний в сельское хозяйство Приморья может оставить местных фермеров без земли

Рыночная стоимость земли для сельхозпроизводства в Приморском крае резко выросла за последний год. Если в 2013-м одну тысячу гектар пашни, например, в Михайловском районе можно было купить за 15 млн рублей, то в этом году собственники, сформировавшие свои земельные массивы на основе скупленных несколько лет тому назад у крестьян паев, подняли цену той же тысячи гектаров в том же районе до 30 млн рублей. Фермеры связывают столь резкий скачок цен с возникшим интересом к приморским землям со стороны крупных федеральных сельскохозяйственных компаний, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Земля сельхозназначения в Приморском крае всегда была дорогой. Причина ее дороговизны вовсе не в каких-то исключительных по меркам России качественных характеристиках. Качество земли на приморских полях, конечно, позволяет вести эффективное производство, но поскольку здесь черноземный слой, по словам специалистов, составляет в среднем всего 15 см, а не полтора метра, как, например, в Краснодарском крае, то и затраты на поддержание плодородия выливаются в совсем другие суммы.

К слову сказать, сохранение плодородия в последние пару десятков лет при всех накопленных проблемах не было первостепенной задачей ни у прежних пользователей земли, ни у новоявленных собственников. Земля нуждается сегодня в серьезных вложениях в повышение ее эффективности для сельхозпроизводства. Но, как ни странно, это обстоятельство мало влияет на ее рыночную стоимость. Главный фактор роста цены – близость малоземельных азиатских стран, в первую очередь Китая.

Собственно, Китай с его огромным рынком и привлек сегодня федеральные компании в Приморский край. При этом местные приморские инвестиционные компании, проекты которых также рассчитаны на азиатских потребителей, не видят в них серьезных конкурентов на этих рынках по вполне понятной причине: емкость рынка такова, что места там хватит всем. Другое дело - ресурсы на российской территории. Земля приобретает первостепенное значение. Местные сельхозпроизводители не без тревоги ждут очередного передела земельной собственности.

Уже первые продажи земли большими массивами в Приморье компании «Русагро» задели серьезным образом интересы активно развивающихся местных сельхозпроизводителей, в том числе животноводов. Большие земельные потери понесли компания «Золотая долина», КФХ «Толочка» и «Новоникольский конный завод», принадлежащие Василию Толочке. «Когда пришел этот инвестор, мы были очень рады появлению таких предприятий на территории нашего района. Но, к сожалению, несколько тысяч гектаров из их полей перешли теперь другому предприятию», - пояснили «Золотому Рогу» в отделе сельского хозяйства администрации Михайловского района.

Василий Толочка несколько лет тому назад решился на весьма рискованный шаг: он завез в Приморский край поголовье крупного рогатого скота мясных пород. Предприятия оказались для нашего края уникальными не только потому, что желающих инвестировать в самую инерционную отрасль сельского хозяйства с длительным периодом окупаемости больше не нашлось, но и потому, что помимо коров мясной породы он завез еще и необычных для дальневосточного региона сельскохозяйственных животных– яков, моралов, лошадей новых для края пород. Это был эксперимент, который оказался вполне успешным. Животные прошли адаптацию, и сегодня стадо выросло в общей сложности до 3,5 тыс. голов. Это самое крупное в крае предприятие, содержащее животных мясных пород. И, конечно, такое поголовье требует соответствующей кормовой базы, а значит, больших земельных угодий.

Но еще в прошлом году 5 тыс. га арендованной этими предприятиями земли были проданы собственником пришедшей в Приморье компании «Русагро». В этом году этот же собственник, по словам Василия Толочки, фактически вынудил его отказаться от аренды еще 2,5 тыс. га, подняв плату с 1,2 тыс. рублей за гектар до 2 тыс. рублей, плюс к этому он добавил новое условие - ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции. «На таких условиях даже китайцы не берут землю в аренду», - пояснил сельхозпроизводитель свой отказ.

Собственно, эта ситуация возникла по вполне понятной причине: собственник, обещавший отдать в аренду землю этому хозяйству на 10 лет, так и не оформил официально эти договоренности, а сейчас, когда цена гектара так резко поднялась, просто изменил условия аренды, не принимая во внимание затраты арендатора на повышение эффективности этой земли. Таким образом, в уязвимом положении оказались не только эти предприятия.

Наблюдатели говорят о том, что подобная практика отношений арендатора и арендодателя в крае хорошо известна и достаточно широко распространена. Как пояснили специалисты, по закону в Росреестре необходимо регистрировать аренду земли только в том случае, если она предоставляется на срок более одного года. И только в этом случае возникают налоги и прочие обязательства. Этим пользовались многие арендодатели, включая муниципалитеты, администрации сельских поселений, предоставляя ежегодно аренду сроком менее года. Собственно, это и породило почву для теневых арендных отношений в первую очередь с китайцами.

В этой связи для наглядности можно обратиться к данным Приморскстата, куда поступают отчеты о землепользовании. По данным этого ведомства, количество гектаров земель сельхозназначения в Приморье, используемых на условиях аренды, составляет всего лишь 10 тыс. И это на весь край! Эту цифру отказались комментировать в департаменте сельского хозяйства, сославшись на абсолютное несовпадение этих данных с теми, которые предоставляют им сельхозпроизводители при оформлении документов на получение господдержки.

В результате сейчас, когда покупка компанией «Русагро» больших участков земли позволила вывести из тени землепользование на приобретенных гектарах, пострадали не только сезонные арендаторы - китайцы, но и успешно развивающиеся местные легальные компании - довольно крупные по меркам Приморья инвесторы, имеющие долгосрочные проекты и вложившие деньги в эти земли. Потеряла таким образом значительную часть земель и компания «Армада». «Это во всех отношениях развивающееся предприятие с хорошими показателями, с рабочими местами для жителей сел района и стабильной зарплатой. У них забрали практически 16 тыс. га», - прокомментировали ситуацию районные чиновники в Михайловке.

Фактически рост рыночной цены на землю, который специалисты считают исключительно спекулятивным, резко сужает перспективы развития местных средних сельскохозяйственных компаний и уж тем более лишает возможности развития мелкий сельскохозяйственный бизнес. Земля в последние годы фермерам и без этого доставалась непросто и стоила больших потерь, т.к. конкурировать с китайцами за нее было очень сложно. Теперь же она стала для них недоступной вовсе.

«Мы, создавая современную молочную ферму, искренне рассчитывали на то, что приобретем еще земли для развития производства, - рассказал «Золотому Рогу» фермер из Михайловского района. - Нам нужно еще 100 га, но 3 млн рублей у нас нет, и в ближайшее время мы не сможем позволить себе такие расходы. В перспективе нам развиваться будет некуда».