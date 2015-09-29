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На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки

29 Сентября 2015, 10:25 | Дальний Восток

Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» провел тестирование оборудования для видеонаблюдения, которое обеспечит прозрачность процедуры повторной, осенней сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на Дальнем Востоке. Телекоммуникационная инфраструктура полностью готова обеспечить бесперебойную видеотрансляцию с пунктов проведения аттестации на портал smotriege.ru, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

Для проведения видеонаблюдения за экзаменами, запланированными к проведению в период с 26 сентября по 9 октября, на Дальнем Востоке задействовано 360 программно-аппаратных комплексов (ПАК). В частности, 71 ПАК установлен в Приморском крае. В состав каждого ПАКа входят две видеокамеры, ноутбук или персональный компьютер, комплект кабелей. Видеонаблюдение за аудиториями будет проводиться в режиме реального времени.

«Мы успешно справились с организацией видеонаблюдения в основной период ЕГЭ. Сейчас меньшее количество школ и аудиторий, но от этого значимость самого проекта не снижается, – отмечает технический директор Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Смирнов Александр. – Наша задача обеспечить стабильную работу системы видеонаблюдения на осенней волне ЕГЭ, и я уверен, что все пройдет на высоком уровне без сбоев».

Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка, а на местах обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости в оперативном режиме окажут техническую поддержку.

Напомним, «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ на территории Российской Федерации в 2015 году. Согласно контракту крупнейший интернет-провайдер страны будет осуществлять видеотрансляцию сигнала с ПАКов на портал www.smotriege.ru, мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. Для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны.

Досье "Золотого  Рога": Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

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Теги: Ростелеком  ЕГЭ  связь 



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