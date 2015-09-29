Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки
Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» провел тестирование оборудования для видеонаблюдения, которое обеспечит прозрачность процедуры повторной, осенней сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на Дальнем Востоке. Телекоммуникационная инфраструктура полностью готова обеспечить бесперебойную видеотрансляцию с пунктов проведения аттестации на портал smotriege.ru, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Для проведения видеонаблюдения за экзаменами, запланированными к проведению в период с 26 сентября по 9 октября, на Дальнем Востоке задействовано 360 программно-аппаратных комплексов (ПАК). В частности, 71 ПАК установлен в Приморском крае. В состав каждого ПАКа входят две видеокамеры, ноутбук или персональный компьютер, комплект кабелей. Видеонаблюдение за аудиториями будет проводиться в режиме реального времени.
«Мы успешно справились с организацией видеонаблюдения в основной период ЕГЭ. Сейчас меньшее количество школ и аудиторий, но от этого значимость самого проекта не снижается, – отмечает технический директор Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Смирнов Александр. – Наша задача обеспечить стабильную работу системы видеонаблюдения на осенней волне ЕГЭ, и я уверен, что все пройдет на высоком уровне без сбоев».
Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка, а на местах обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости в оперативном режиме окажут техническую поддержку.
Напомним, «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ на территории Российской Федерации в 2015 году. Согласно контракту крупнейший интернет-провайдер страны будет осуществлять видеотрансляцию сигнала с ПАКов на портал www.smotriege.ru, мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. Для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Новости тематики
- Во Владивосток тянут стратегически важный кабель
- Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
- Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"
- На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки
- Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске
- На Дальнем Востоке отключили Facebook и Twitter
- Первая на Дальнем Востоке скамейка блогеров установлена в Якутске
- Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Сахалине обеспечит "Ростелеком"
- Около 80 тысяч фильмов посмотрели в новогодние праздники жители Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке 65 тысяч семей управляют просмотром любимых передач
Новости раздела
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"