Китай начинает строительство космической станции

КНР готовится запустить в космос беспилотный аппарат, предназначенный для строительства собственной космической станции.

Она должна появиться на орбите к 2020 году.

Аппарат, запускаемый в четверг, называется "Тяньгун-1" ("небесный дворец"). Он прослужит два года. За это время с ним должны состыковаться три космических корабля.

Причем первая стыковка пройдет уже до середины ноября.