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Интриги водопроводного двора

29 Августа 2018, 09:30 | Дальний Восток

На деятельность нового начальника КУГП «Примводоканал» работники пожаловались самому президенту

Не секрет, что в последние годы многие руководители краевых унитарных предприятий заканчивали свою карьеру уголовными делами. Так вышло с Александром МАРТЫНОВЫМ, возглавлявшим КГУП «Примавтодор», с Алёной ГРИГОРЬЕВОЙ, руководившей КГУП «Примтеплоэнерго», Алексеем ОСИЮКОМ, директором КГУП «Примводоканал», а также с директором КППК «Приморкрайстрой» Игорем СОЛОГУБОМ - и это лишь за последние два года.

В апреле нынешнего года в КГУП «Примводоканал» появился новый руководитель, Олег ТЕРЛЕЕВ, прошедший конкурсный отбор в администрации Приморского края. С 2001 по 2016 год Олег Михайлович руководил МУП «Водоканал» в городе Уссурийске, но, поговаривают, не сработался с сити-менеджером города Евгением КОРЖОМ.

Придя в краевое предприятие, с численностью коллектива порядка 3000 человек (в 10 раз больше, чем было под его началом в Уссурийске), Олег Михайлович стал проводить политику «оптимизации производства», которую ряд сотрудников КГУП расценили как ущемление их прав через изменения в коллективном договоре. И судя по ряду их жалоб в инстанции, от прокуратуры г. Владивостока и Приморского края до врио губернатора и Президента России включительно, именно подобное и происходит.

Так, например, коллектив команды №6 службы безопасности КГУП «Примводоканал», охраняющий водозабор Пушкинской депрессии в Михайловском районе, пишет прямо Владимиру ПУТИНУ. О том, что их штат из 8 сторожей, несущих службу сутки через трое, охраняет 45 водозаборных устройств (с глубинными насосами и трансформаторами), стоимостью около 5 миллионов рублей за комплект, а всего на 225 млн рублей. Маршрут объезда этих водозаборов - протяженностью порядка 60 км, и охрана их осуществлялась путем объезда скважин на «УАЗике» одним из 2 заступающих на смену сторожей, тогда как второй оставался на насосной станции. На скважинах, пишут сторожа, нет освещения и пришла в негодность сигнализация, а на некоторых прошлогодним паводком снесло и ограждения из колючей проволоки, но средств на восстановление не выделяли. А теперь, пишут работники, новым директором им доведено решение о сокращении 5 из 8 сторожей команды № 6 - под предлогом экономии, и сократили лимит горючего на единственный автомобиль. Но как силами троих сторожей, по одному в смене, можно обеспечить охрану дорогостоящего оборудования водозаборов? - недоумевают охранники. Оставить насосы и трансформаторы без охраны, дав возможность окрестным маргиналам растащить их на металлом? Не дороговато ли выйдет? И это не говоря об антитеррористической защите водозабора. 

О подобном подходе Терлеева к сохранности имущества предприятия пишет в приемную Президента РФ и команда №7 службы безопасности, численностью уже в 57 человек, охраняющая объекты в Большом Камне: гидроузел «Петровский», водоочистные сооружения, запасные резервуары, канализационные очистные сооружения и базовый участок «Примводоканала». Эти объекты разбросаны на расстоянии от 8 до 15 км от караульного помещения команды и проблемы очень схожи: помещения, ограждения и освещение на объектах нуждаются в ремонте, охранникам не выдают спецодежды, не обеспечивают их служебной связью и транспортом для доставки на объекты, а также не компенсируют им траты личных средств на связь и ГСМ. Им тоже ввели режим экономии, забрав служебный катер с гидроузла «Петровский». Впрочем, в версию о «всеобщей жесткой экономии» работникам КГУП «Примводоканал» не верится. Потому что на их глазах новый директор ежедневно ездит на служебной машине в Уссурийск и обратно, поскольку там Олег Терлеев и проживает, хотя с апреля работает во Владивостоке.

Кроме того, г-н Терлеев, вопреки закону, принимал на работу на полставки по внешнему совместительству, на специально созданную должность своего заместителя по сбыту, директора Владивостокского МУП «РКЦ» и расторг этот трудовой контракт лишь после вмешательства прокуратуры. Но урока не извлек, и уже после этого случая Олег Терлеев вновь принимает на работу начальником службы экономической безопасности адвоката Александра КОНДАКОВА, который по статусу не вправе вступать в трудовые отношения как работник. Но на такие нюансы руководитель КГУП «Примводоканал» предпочитает, видимо, не обращать внимания? Как минимум, пока прокурор не среагирует…

Заявители также указывают в жалобах, что с предприятия предпочли уволиться много опытных специалистов, на места которых директор КГУП «рекрутирует» своих знакомых: на должность главного инженера - бывшего специалиста из Уссурийского водоканала Виталия ТИХОНОВА, а заместителем Терлеева стала экс-начальница абонентского отдела из Уссурийского водоканала Анна САГАНЕЦ. И примеров таких схем трудоустройства немало. В итоге, на КГУП может обрушиться вал исков о нарушении трудового законодательства - и первые подобные иски уже заявлены некоторыми из работников, которых, судя по их жалобам, вынуждали увольняться, в т.ч. налагая спорные дисциплинарные взыскания.

Такая обстановка, подчеркивают жалобщики (ФИО которых редакции известны), держит коллектив «Примводоканала» в напряжении, а слухи о грядущих структурных изменениях  не прибавляют работникам оптимизма. Такого ли эффекта ожидали от нового руководства в администрации края?

Тем временем, на предприятии гуляют слухи о якобы предстоящей приватизации КГУП и его отдельных объектов, включая и водохранилища, - подобные планы были еще у Владимира Миклушевского, и сейчас, похоже, к ним вновь возвращаются.

На фото: Похоже, на «Примводоканале» руководство в отношении коллектива слишком туго затянуло маховик.

Фото из архива.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: жкх  Примводоканал 



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