Счет для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке пополняется

Министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ обратился к жителям страны оказать финансовую помощь пострадавшим от наводнения дальневосточникам.

- Жители Дальнего Востока очень чутко относятся к чужой беде и, например, активно помогали пострадавшему от затопления Крымску, поэтому надеются, что и им придут на помощь в трудной ситуации. Мы разослали обращения к губернаторам почти всех российских регионов, где указаны реквизиты ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье, - заявил Виктор Ишаев.

Кроме того, аналогичные обращения направлены в крупные компании, которые работают на Дальнем Востоке.

- Кроме денег Дальнему Востоку потребуется помощь волонтеров. Они уже работают в регионе – например, на строительстве дамб. Конечно, они не могут заменить тяжелую технику, но работают весьма эффективно. При восстановлении населенных пунктов их помощь будет востребована, - сказал Виктор Ишаев.

Как ранее писал ZRPRESS.Ru, в помощь пострадавшим на счет, открытый Межрегиональной Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», поступило более полумиллиона рублей.

Одними из первых перечислили свой дневной заработок сотрудники Минвостокразвития России. Денежную помощь оказывают как частные лица, так и коммерческие предприятия. Средства на счет пришли из разных регионов Дальнего Востока, а также из Москвы.

Счет для перечисления средств для пострадавших от паводка:

Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».

ИНН 2721039304 КПП 272101001

Расчетный счет 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО), г.Хабаровск

Кор.счет 30101810508130000997, БИК 040813997

Тел. для справок (4212) 32-76-02, (4212) 32-53-53

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Фото Валерия СПИДЛЕНА.