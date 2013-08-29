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Счет для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке пополняется
Министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ обратился к жителям страны оказать финансовую помощь пострадавшим от наводнения дальневосточникам.
- Жители Дальнего Востока очень чутко относятся к чужой беде и, например, активно помогали пострадавшему от затопления Крымску, поэтому надеются, что и им придут на помощь в трудной ситуации. Мы разослали обращения к губернаторам почти всех российских регионов, где указаны реквизиты ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье, - заявил Виктор Ишаев.
Кроме того, аналогичные обращения направлены в крупные компании, которые работают на Дальнем Востоке.
- Кроме денег Дальнему Востоку потребуется помощь волонтеров. Они уже работают в регионе – например, на строительстве дамб. Конечно, они не могут заменить тяжелую технику, но работают весьма эффективно. При восстановлении населенных пунктов их помощь будет востребована, - сказал Виктор Ишаев.
Как ранее писал ZRPRESS.Ru, в помощь пострадавшим на счет, открытый Межрегиональной Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», поступило более полумиллиона рублей.
Одними из первых перечислили свой дневной заработок сотрудники Минвостокразвития России. Денежную помощь оказывают как частные лица, так и коммерческие предприятия. Средства на счет пришли из разных регионов Дальнего Востока, а также из Москвы.
Счет для перечисления средств для пострадавших от паводка:
Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Расчетный счет 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО), г.Хабаровск
Кор.счет 30101810508130000997, БИК 040813997
Тел. для справок (4212) 32-76-02, (4212) 32-53-53
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Фото Валерия СПИДЛЕНА.
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