Деньги будут идти к Ракам

Гороскоп с 29 августа по 2 сентября

Овен. В первой половине недели Овны смогут заключить выгодные контракты и значительно расширить клиентскую базу. Это имеет особое значение для тех, кто работает в сфере услуг и активно взаимодействует с деловыми партнерами. Инициативный стиль поведения и творческий подход будут способствовать успешному решению вопросов делового сотрудничества. Можно подписывать договора на оптовую закупку партий товара с целью его последующей перепродажи. Между тем во второй половине недели (начиная с четверга) развитие бизнеса может затормозиться, а в трудовом коллективе усилится психологическая напряженность. Старайтесь не втягиваться в сомнительные дела, игнорируйте сплетни и слухи: все это не способствует результативной работе.

Телец. Тельцам звезды советуют в первой половине недели не придумывать ничего нового, а сосредоточиться на выполнении текущих дел. Уровень вашей работоспособности будет оставаться высоким, вы сможете выполнить большой объем работы. Возрастут доходы от использования ресурса недвижимости. Риелторы смогут найти выгодных клиентов и заключить успешные сделки. Вторая половина недели будет связана с некоторой нестабильностью. Старайтесь не участвовать в финансовых авантюрах, не вкладывать деньги в совместные коллективные проекты. В эти дни ваши планы будут подвергнуты корректировкам, однако постарайтесь упорно следовать своим курсом. Новые планы в это время лучше не составлять, поскольку вы можете оказаться в плену иллюзий и допустить ошибку.

Близнецы. У Близнецов в первой половине недели очень продуктивный период, когда вы сможете успешно реализовать многие свои инициативы. Для этого у вас будет достаточно энергии и уверенности в своих силах. Кроме того, вы сможете в полной мере использовать потенциал наработанных деловых связей. Не стесняйтесь обращаться к людям с просьбами: они с радостью пойдут вам навстречу и окажут всяческое содействие. Также это хорошее время для проведения деловых встреч, переговоров, подписания торговых сделок. Преуспеют торговцы, посредники, оптовики, консультанты сетевого маркетинга. Вторая половина недели неблагоприятна для контактов с вышестоящим начальством. Перемены в карьере нежелательны, поскольку в это время они не способствуют упрочению ваших позиций.

Рак. В первую половину недели типичные Раки почувствуют финансовую удачу в делах. Деньги сами будут идти вам в руки, главное не лениться и использовать с выгодой для себя предоставляющиеся шансы для увеличения доходов. Если вы ищите варианты для дополнительной подработки, то, скорее всего, сможете найти работу, которая вполне удачно можно будет сочетать с основной вашей деятельностью. Хорошо сложатся дела у коммунальщиков, риелторов, арендаторов и торговцев продуктами питания. На вторую половину недели нежелательно планировать важные деловые встречи и поездки. Тем, кто работает с документами, следует быть предельно внимательными: возрастает вероятность утери важных бумаг или ошибки при составлении документов.

Лев. В первой половине недели звезды ожидают от вас смелости, предприимчивости и инициативности. Те, кто привык действовать самостоятельно и брать на себя ответственность, почувствуют, что многое начнет получаться так, как хотелось. Наиболее успешно сложатся любые дела, связанные с контактами, коммуникациями, информационным и товарным обменом. Коллективный труд также удастся адаптировать под ваши личные потребности. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников: их слова и мысли подскажут вам наиболее перспективные направления действий. Вторая половина недели поставит более остро финансовые проблемы. Возможно, вам перестанет хватать наличных денег из-за роста расходов. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Дева. Девам в первой половине недели удастся увеличить доходы. Причем рост финансовых поступлений будет выше у тех, кто имеет параллельно несколько источников доходов. Относитесь к деньгам как к инструменту для их приумножения. Сейчас наступает хорошее время для финансовых инвестиций. Другая тема, которая может получить успешное разрешение, - это получение льгот. Например, вы можете обратиться к работодателю с просьбой покрыть часть расходов на лечение. Начиная с четверга и вплоть до воскресенья вы почувствуете огромное желание действовать инициативно. Между тем будьте осмотрительнее при контактах с партнерами и клиентами, поскольку сейчас возрастает вероятность обмана.

Весы. У типичных Весов в первой половине недели много времени будет уходить на выстраивание работы в составе коллектива. И вам это вполне успешно удастся реализовать. Ключ к успеху в делах состоит в том, чтобы смотреть чуть дальше текущих реалий и думать о перспективе. Не стоит зацикливаться на сиюминутных выгодах. Сейчас вы сможете заложить прочный фундамент под свои будущие достижения. В этом смысле это прекрасное время для получения профессиональных знаний, изучения технических новинок, обмена опытом с коллегами. Вторая половина недели складывается сложнее. Возможно, вы почувствуете, что вашу свободу поведения при решении многих вопросов кто-то или что-то ограничивает. Не исключено, что это будет связано с ухудшением самочувствия.

Скорпион. Для типичных Скорпионов первая половина недели складывается успешно. Прежде всего это почувствуют руководящие работники, менеджеры, владельцы фирм, управленцы. От вас потребуется смелость и решительность при принятии решений. Напористый и конструктивный стиль поведения сейчас будет наиболее удачным. Постарайтесь анализировать эффективность работы подведомственного вам сектора. Устраняйте все то, что устарело, перестало быть полезным, оптимизируйте расходные статьи бюджета. Это время реализации назревших реформ. Торопитесь, поскольку начиная с четверга ситуация в корне поменяется и многие ваши планы так и останутся незавершенными. Вторая половина недели может увлечь вас новыми проектами. Однако не спешите их рассматривать: в это время вы будете склонны строить несбыточные планы, витая в облаках.

Стрелец. У Стрельцов в первой половине недели наступает важный и ответственный период повышения уровня профессиональных знаний. Если вы совмещаете работу с учебой, то основной акцент следует сделать на учебе. Используйте все свободное от работы время для самообразования, углубления в тонкости своей профессии. Прислушивайтесь к мнению авторитетных коллег, наставников и просто знающих опытных людей. Это хорошее время для маркетологов. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в карьере и в отношениях с начальством. В это время не следует искать контактов с влиятельными людьми, руководством. Также не торопитесь с принятием важных решений, особенно касающихся карьеры.

Козерог. Козерогам в первой половине недели удастся добиться успехов в финансовой деятельности. Возможно, в вашем распоряжении окажутся заемные деньги, которые вы сумеете с выгодой использовать. Можно открывать банковские счета, снимать проценты с ранее размещенных вкладов. Тем, кто работает с деловыми партнерами, можно ожидать финансовые поступления в виде партнерских отчислений от совместной деятельности. Также в эти дни вам могут вернуть долг. Вторая половина недели принесет осложнения в делах тем, кто находится в деловых поездках, командировках. Это не лучшее время для ведения деловой переписки.

Водолей. Водолеям в первой половине недели успех сопутствует в деле укрепления и развития делового партнерского сотрудничества. Если вы в течение длительного времени вели трудные переговоры и никак не могли прийти к компромиссу, то теперь вам не составит труда договориться по любым спорным вопросам о взаимовыгодном сотрудничестве. Подписанные договоры будут строго исполняться. Также это благоприятный период для привлечения клиентов к своим товарам и услугам. Потраченные на рекламные кампании силы, время и средства, не будут напрасными и вскоре дадут ожидаемый положительный результат. Во второй половине недели следует быть осмотрительнее при обращении с чужими деньгами. Не следует брать и давать деньги взаймы, предоставлять услуги без предварительной оплаты, оформлять страховку на движимое имущество.

Рыбы. Рыбам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на решении самых насущных задач, которые не терпят отлагательства. Если у вас есть дела, отложенные в долгий ящик, то самое время вернуться к ним и довести до полного завершения. Вы сможете повысить производительность труда и сделать свою работу более эффективной за счет рационального планирования рабочего времени и расстановки приоритетов. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями при выполнении клиентских услуг. Если вы занимаетесь индивидуальным обслуживанием клиентов, внимательнее прислушивайтесь к их пожеланиям. В этот период возрастает вероятность что-то забыть или не так понять из-за личной рассеянности. Есть риск столкнуться с обманом, мошенничеством.

«Золотой Рог».