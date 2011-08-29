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В ДВФУ отбирают участников молодежной программы саммита АТЭС-2011
Завершился первый тур отбора в российскую национальную делегацию, которая примет участие в работе программы «Голоса будущего» саммита АТЭС-2011 в Гонолулу (Гавайи, США).
«Голоса будущего» — это ежегодная молодежная программа, которая уже 11 лет проходит во время проведения основных мероприятий саммита АТЭС. В ходе этой программы молодежь из 21 страны-участницы делится с ведущими политиками, представителями бизнес- и научных кругов своим видением перспектив развития АТЭС. Каждая страна по-своему отбирает лучших из лучших, достойных представлять молодое поколение лидеров. Отбор российских участников программы этого года проходит на базе Дальневосточного федерального университета при содействии Департамента молодежной политики ДВФУ.
В ходе первого этапа национального отбора все желающие принять участие подавали заявку на английском языке, а также писали эссе на тему роли России в АТЭС и стратегического значения саммита АТЭС 2012 года. По результатам работы экспертной комиссии 21 студент был приглашен принять участие во втором этапе отбора, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября в виде конференции по формату саммита АТЭС. В ходе дебатов на английском языке участники должны будут проявить свои дипломатические навыки и знания в сфере международных экономических отношений стран АТР.
Победители второго тура будут представлять Российскую Федерацию в составе молодежной делегации на «Голосах будущего» в Гонолулу. За это право поборются представители Дальневосточного федерального университета, Государственного института международных отношений (университета) МИД России, Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского федерального университета, Дипломатической академии МИД РФ, Хабаровской государственной академии экономики и права, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и Астраханского государственного университета.
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