www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

В ДВФУ отбирают участников молодежной программы саммита АТЭС-2011

29 Августа 2011, 17:26 | Дальний Восток

Завершился первый тур отбора в российскую национальную делегацию, которая примет участие в работе программы «Голоса будущего» саммита АТЭС-2011 в Гонолулу (Гавайи, США).

«Голоса будущего» — это ежегодная молодежная программа, которая уже 11 лет проходит во время проведения основных мероприятий саммита АТЭС. В ходе этой программы молодежь из 21 страны-участницы делится с ведущими политиками, представителями бизнес- и научных кругов своим видением перспектив развития АТЭС. Каждая страна по-своему отбирает лучших из лучших, достойных представлять молодое поколение лидеров. Отбор российских участников программы этого года проходит на базе Дальневосточного федерального университета при содействии Департамента молодежной политики ДВФУ.

В ходе первого этапа национального отбора все желающие принять участие подавали заявку на английском языке, а также писали эссе на тему роли России в АТЭС и стратегического значения саммита АТЭС 2012 года. По результатам работы экспертной комиссии 21 студент был приглашен принять участие во втором этапе отбора, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября в виде конференции по формату саммита АТЭС. В ходе дебатов на английском языке участники должны будут проявить свои дипломатические навыки и знания в сфере международных экономических отношений стран АТР.

Победители второго тура будут представлять Российскую Федерацию в составе молодежной делегации на «Голосах будущего» в Гонолулу. За это право поборются представители Дальневосточного федерального университета, Государственного института международных отношений (университета) МИД России, Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского федерального университета, Дипломатической академии МИД РФ, Хабаровской государственной академии экономики и права, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и Астраханского государственного университета.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru