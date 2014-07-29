Эталон в воздухе

Бортпрводники авиакомпании "Аврора" обязаны выглядеть безупречно не только на борту авиалайнера, но и за его пределами

Бортпроводник авиакомпании "Аврора" Анна ДЕНИСОВА рассказала о необычной встрече с известными артистами на борту авиалайнера авиакомпании "Аврора", о том, как она выбрала профессию и почему ей нравится эта работа

Про кино

- Анна, какой эпизод снимался на борту?

- По сюжету, отец провожал главную героиню в аэропорту. Она садилась на самолет, где у нее происходил диалог с главным героем. А мы вместе с массовкой создавали ощущение реальности всего происходящего.

- Какие актеры были заняты в эпизоде? Известные?

- Да, главную мужскую роль в фильме исполняет Денис Никифоров, который снимался в боевике "Бой с тенью". Главную женскую - Мария Пирогова, которая в сериале "Интерны" играла Алису, дочь доктора Быкова. Я сфотографировалась с ней на память. А еще в фильме участвует Александр Балуев, но в этой сцене его не было.

- О чем будет кино, вам рассказали?

- Как нам объяснили, фильм снимается в рамках государственной стратегии по сохранению уссурийского тигра. Он рассказывает о том, как российские спецслужбы борются с браконьерами-контрабандистами, промышляющими в Уссурийской тайге. Где-то в декабре лента должна выйти на экраны.

- Пойдете смотреть?

- Конечно!

Небо, девушка, самолет

- Анна, скажите честно, ваш путь в профессию стюардессы случайно не с кинозала начался? Наверняка смотрели такие фильмы, как "Экипаж" и "Мимино", и мечтали, что однажды подниметесь на борт авиалайнера в форме стюардессы, красивая и элегантная?

- А вот и нет. "Экипаж" и "Мимино" я, конечно, смотрела. Однако стать стюардессой не было для меня такой уж заветной мечтой. Все получилось достаточно неожиданно. Сначала я поступила на факультет международного туризма Дальневосточного государственного университета. Окончила его. И тут узнала, что в авиакомпании набирают курсы по подготовке бортпроводников. Жила я недалеко, в Артеме. Вот и решила попробовать свои силы.

- И что, были какие-то приемные испытания?

- Да. На первом этапе - тестирование по английскому языку. Потом - тестирование у психолога, медицинская комиссия. Все прошло с какой-то легкостью. Зачислили на курсы, отучилась, отлетала стажерские часы. И все - стала стюардессой.

- И сколько лет вы в этой профессии?

- Почти пять лет. Последний год работаю старшей бортпроводницей.

- Сколько времени в воздухе провели, не считали?

- Более 2,5 тыс. часов.

- Мир повидать удалось?

- Да. Хотя "Аврора" является дальневосточной авиакомпанией, наши самолеты совершают не только внутренние, но и международные рейсы. Летаем в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Далянь, Гонконг. Скоро откроется рейс в Токио. Летаем на Камчатку, на Сахалин, в Хабаровск. Самые дальние маршруты пока - в Новосибирск и Красноярск.

- Пока?

- Да, думаю, у нас все еще впереди. Наша компания хоть и молодая (она была создана всего девять месяцев назад), но, как мне кажется, довольно перспективная. Между прочим, по итогам работы за 2013 год "Аврора" стала одним из победителей национального конкурса "Крылья России". Думаю, в дальнейшем "Аврора" станет одной из ведущих авиакомпаний страны.

Романтичная профессия

- Анна, общеизвестно, что девушки-бортпроводницы являются эталоном красоты и хороших манер? Глядя на вас, с этим мнением невозможно не согласиться. Скажите, трудно соответствовать такому имиджу? Трудно быть всегда красивой, подтянутой, элегантной?- Для меня это несложно. Я всегда стремлюсь выглядеть хорошо, причем не только на работе. Мне кажется, стюардессы обязаны выглядеть безупречно не только на борту авиалайнера, но и за его пределами. Ведь мы является лицом авиакомпании, должны всегда поддерживать ее положительный имидж.

- У вас есть какие-то особые секреты, как добиться этого? Тренажерный зал? SPA-салон?

- Нет, SPA-салон я не посещаю. Просто нет времени. Если есть свободное время, провожу его дома, с семьей. Стараюсь правильно питаться, поддерживать свой внешний вид.

- И это при том, что работа стюардессы трудна и с точки зрения физической нагрузки. Если уж мы, пассажиры, устаем, когда летим в самолете, то какого вам, стюардессам. Постоянные взлеты и посадки, смена часовых поясов…

- Если честно, к любым нагрузкам и к смене часовых поясов я давно привыкла. Тем более сейчас у тех, кто работает в авиакомпании "Аврора", нет особых временных скачков. Страны АТР, куда мы совершаем рейсы, не на много отличаются от российского Дальнего Востока по времени. Да и разница в три-четыре часа с Новосибирском и Красноярском не является такой уж критической. В этом смысле все нормально.

Что касается физических нагрузок, то и здесь проблем не существует. Отдых и хороший сон после рейса - и всю усталость как рукой снимает.

- Послушаешь вас - у стюардесс самая обычная работа. Или все-таки романтичная?

- Безусловно, романтичная. Самолет, высота, небо, ощущение полета над планетой, и такие виды из окна, которые невозможно найти внизу, на земле. Честно говоря, не могу представить себе, что мола бы заниматься чем-нибудь другим. Сидеть в офисе с восьми утра до пяти вечера с перерывом на обед с двенадцати до часу - нет, сейчас я бы так не смогла.

- Зато родные выдели бы вас чаще. А так - постоянные разлуки, переживания…

- Мои родные относятся к моей работе очень положительно. Мама, конечно, волнуется. Постоянно звонит, спрашивает, как я себя чувствую. Но в целом все уже привыкли. Провожают на рейс, встречают из рейса. И мне все нравится, и им тоже.

Идеальный пассажир

- Представьте себе, Анна, что какая-нибудь девушка сейчас читает это интервью и все больше укрепляется в своем желании избрать профессию бортпроводницы. Может быть, стоит рассказать ей о том, кого берут в стюардессы?

- Конечно, есть определенный набор основных требований. Прежде всего, нужно быть старше 18-ти лет. Необходимо также иметь крепкое здоровье, хорошие внешние данные, быть психологически устойчивой (это определяется специальными тестами). Нужно иметь высшее образование и знать английский язык на уровне Intermediate Level. О курсах бортпроводника, где проходится специальная подготовка по установленной программе, я уже говорила.

- Анна, а какими главными качествами должна обладать бортпроводница?

- Мне кажется, она должна быть вежливой, приветливой, гостеприимной, ответственной, квалифицированной. Обязательно иметь опрятный внешний вид.

Главная заповедь бортпроводника - внимание каждому пассажиру. Ни один вызов не может быть проигнорирован. На любую просьбу пассажира стюардессы и стюарды должны реагировать сразу. Нужно быть терпеливым, проявлять к людям искреннее участие. В полете всякое бывает. Кто-то боится летать, кто-то вообще делает это впервые в жизни, кто-то может почувствовать недомогание. Например, пожилые пассажиры. Маленькие дети устают и начинают капризничать.

А если мама с ребенком летит одна, ей обязательно нужно помочь удобно разместиться, устроить ручную кладь, предложить люльку (они имеются на борту), а если нужно, то и присмотреть за малышом.

- Нештатные ситуации случались?

- По счастью, нет. Надеюсь, не будет их и в дальнейшем. Надо сказать, что обеспечению безопасности полетов в нашей авиакомпании, как и в других, конечно, уделяется огромное внимание. Мы проходим специальную подготовку. Каждый бортпроводник назубок знает аварийное расписание и все процедуры. Знает, как применять аварийно-спасательное оборудование, готов прийти на помощь пассажиру. За каждым закреплена зона ответственности и дверь в случае аварийной ситуации.

- С конфликтными пассажирами иметь дело приходилось?

- С такими, о которых порой сообщают в теленовостях, сталкиваться не приходилось. А вот нарушители правил поведения на борту встречаются частенько.

- Наверняка, в первую очередь, курильщики?

- Да, с ними постоянно возникают проблемы. Несмотря на то что курение на борту самолета строжайше запрещено, некоторые пассажиры все-таки пытаются покурить в туалете. В результате срабатывает противопожарная сигнализация, да и запах выдает нарушителей.

Обычно хватает устного предупреждения для того, чтобы человек признал свою неправоту, извинился и больше не курил. Но бывает случаи, когда нарушителю приходится вручать письменное предупреждение. Между прочим, согласно 107-й статье Воздушного кодекса Российской Федерации бортпроводник может сдать такого пассажира правоохранительным органам в аэропорту прибытия.

- И вам случалось это делать?

- Два раза. Один раз в Новосибирске, другой - во Владивостоке. Но там речь шла об особенно злостных нарушителях. Например, одному из них я сделала предупреждение, и он тут же вновь отправился курить.

- Анна, а вот вы сами когда-нибудь были пассажиром? Не мешало вам при этом то, что вы сами стюардесса? Может быть, вы невольно оценивали работу своих коллег?

- О, сама я просто идеальный авиапассажир! Сажусь в кресло и практически сразу после начала полета засыпаю. Никаких просьб, никаких вызовов.

- Анна, мы знаем, что совсем скоро, в августе, вся гражданская авиация России будет отмечать День Воздушного Флота. Мы заранее поздравляем вас и коллектив авиакомпании "Аврора" с этим праздником и желаем, чтобы и в дальнейшем ваша работа приносила вам только радость!

- Спасибо за поздравление! Уверена, что так и будет!

ZRPRESS.RU, Владивосток