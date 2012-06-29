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В России могут создать самый мощный компьютер в мире

29 Июня 2012, 03:01 | Дальний Восток

Министерстве образования и науки РФ обсуждается вопрос создания самого мощного в мире компьютера. Как пишет "РБК daily", проект планируется реализовать на базе института им. Келдыша. Компьютер будет иметь производительность до 10 петафлопс. Стоимость проекта составит 2,6-3 млрд руб.

На настоящее время, по данным рейтинга топ-500 Supercomputing Sites, самым мощным компьютером в мире является устройство K Computer, расположенное в японском городе Кобэ. О том, что 15 августа в министерстве собиралась рабочая группа по развитию суперкомпьютерных технологий, рассказали "РБК daily" несколько ее участников. По их информации, в России будет создан самый мощный в мире суперкомпьютер, с производительностью до 10 петафлопс. По подсчетам Российской академии наук (РАН), стоимость проекта может составить от 2,6 млрд до 3 млрд руб. Проект будет разрабатываться на базе линейки суперкомпьютеров "Келдышев" на базе одноименного института.

Как отмечает один из источников издания в РАН, идея создания столь мощного компьютера начала воплощаться после встречи президента РАН Юрия Осипова с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, позже был сделан запрос в Минфин, где попросили представить мотивационную документацию. Рабочая группа по выработке подобной концепции была сформирована в рамках Минобрнауки.

Еще один источник, принимавший участие во встрече, сообщает, что в рамках рабочей группы выдвигались предположения, что мощный суперкомпьютер будет интересен предприятиям ТЭК-отрасли, а также для прогнозирования работы сложных систем: аэродинамика, акустика, газодинамика, а также прогнозирование погоды.

Главный конструктор суперкомпьютера СКИФ МГУ "Чебышев" (занимает 103-ю позицию в списке 500 самых мощных компьютеров мира) Сергей Абрамов в курсе планов института РАН создать машину мощностью в несколько петафлопс. "По моему мнению, линейка проектов суперкомпьютеров "Келдышев" довольно удачная. Особенно привлекает тот факт, что в них используется большое число отечественных разработок, от важнейших аппаратных средств до программного обеспечения, включая компоненты, заимствованные из суперкомпьютерного проекта СКИФ ГРИД", - отмечает эксперт.

Заместитель генерального директора по маркетингу компании "Т-Платформы" Алексей Комков считает, что основной проблемой при создании новой машины будет обеспечение ее максимальной нагрузки. "Сейчас суперкомпьютер "Ломоносов" (находится в МГУ) выполняет порядка 700 мелких задач и загружен на 80-90%. Вряд ли в стране найдется программное обеспечение, позволяющее загрузить новый суперкомпьютер на 100%", - отмечает эксперт.

«Золотой Рог».

Автор: RBC daily
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