Россияне против повышения зарплаты депутатам и чиновникам

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, кому из работников бюджетной сферы, по мнению россиян, необходимо повысить зарплату в первую очередь.

Согласно опросу, в первую очередь нужно повысить школьным учителям, а также работникам дошкольных учреждений (66%). С большим отрывом на втором месте - врачи: работникам медицины предлагают увеличить зарплату 39% опрошенных. Третье место делят социальные работники и работники учреждений культуры (по 28%). Далее следуют ученые (22%), военнослужащие (21%).

В меньшинстве - те, кто видят необходимость в повышении жалованья государственным служащим (6%), а вот в отношении депутатов и чиновников такую меру не предложил никто.

«Золотой Рог».