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"Челнока" увековечат в бронзе
24 мая в Благовещенске откроют памятник российскому предпринимателю первой волны.
Скульптура, изображающая человека с огромной сумкой, появится возле здания "Амурской ярмарки", причем памятник установят накануне нового праздника - Дня российского предпринимателя. "Это наш амурский предприниматель 90-х годов. Он с уверенностью глядит вперед, он крепкий парень, он выживет, - сказал председатель Союза предпринимателей Благовещенска Анатолий ТЕЛЮК. - Многие фирмы, прочно стоящие на ногах, в абсолютном большинстве созданы бывшими "челноками".
Целеустремленный оптимист, герой 90-х, невероятно силен. Да и сам "челнок" крепкого телосложения: несмотря на то что скульптура полая (монетами она будет заполняться постепенно), ее вес вместе с "товаром" потянет на две тонны.
«Золотой Рог».
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