"Челнока" увековечат в бронзе

24 мая в Благовещенске откроют памятник российскому предпринимателю первой волны.

Скульптура, изображающая человека с огромной сумкой, появится возле здания "Амурской ярмарки", причем памятник установят накануне нового праздника - Дня российского предпринимателя. "Это наш амурский предприниматель 90-х годов. Он с уверенностью глядит вперед, он крепкий парень, он выживет, - сказал председатель Союза предпринимателей Благовещенска Анатолий ТЕЛЮК. - Многие фирмы, прочно стоящие на ногах, в абсолютном большинстве созданы бывшими "челноками".

Целеустремленный оптимист, герой 90-х, невероятно силен. Да и сам "челнок" крепкого телосложения: несмотря на то что скульптура полая (монетами она будет заполняться постепенно), ее вес вместе с "товаром" потянет на две тонны.

«Золотой Рог».