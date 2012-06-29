Торговать фальшивыми дипломами станет невыгодно

За ближайшие два-три года в Министерстве образования и науки РФ решено разработать единую для России базу документов, выданных вузами. Это позволит определить подлинность дипломов и свидетельств об образовании, заявила заместитель начальника Управления качеством Рособразования Татьяна БАРХАТОВА.

"Это делается для того, чтобы работодатель не с лупой определял подлинность диплома, а мог бы посмотреть официальную базу данных. Мы знаем, что, по данным МВД РФ, продажа документов об образовании увеличивается год от года, но законодательно это сложно остановить", - отметила Бархатова.

«Золотой Рог».