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Торговать фальшивыми дипломами станет невыгодно
29 Июня 2012, 02:51 | Дальний Восток
За ближайшие два-три года в Министерстве образования и науки РФ решено разработать единую для России базу документов, выданных вузами. Это позволит определить подлинность дипломов и свидетельств об образовании, заявила заместитель начальника Управления качеством Рособразования Татьяна БАРХАТОВА.
"Это делается для того, чтобы работодатель не с лупой определял подлинность диплома, а мог бы посмотреть официальную базу данных. Мы знаем, что, по данным МВД РФ, продажа документов об образовании увеличивается год от года, но законодательно это сложно остановить", - отметила Бархатова.
«Золотой Рог».
Автор: ИА REGNUM
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