Горожан заманивали в музеи деньгами и змеями

Музей Арсеньева встретил тысячи гостей в день всероссийской акции «Ночь музеев»

В день всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла во Владивостоке 19 мая, наибольший ажиотаж испытали на себе двери музея имени Арсеньева. Несмотря на то, что акция «ночная», уже утром в музей начали приходить люди: семьи с детьми, школьники и студенты, а также гости города из других стран.

Программа в главном здании музея на Светланской, 20 началась уже в 11 утра. Для родителей с детьми до 17:00 организаторы устраивали своеобразный квест «Музейное путешествие»: ребята выполняли специальные задания в разных залах музея – в зале оружия, этнографии, археологии, в кабинете исследователя и других.

Одними из самых интересных экспонатов стали древности: зал «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» в музее новый, он открылся совсем недавно. В его копилке – 23 подлинных грамоты из бересты XI-XIII веков, а также предметы быта того времени – всё найдено во время раскопок Великого Новгорода. В этом же зале организаторы провели для детей программу «Письменность», на которой рассказали об истории становления письма в России.

Еще один из новых образовательных проектов музея касается денег. На третьем этаже музея не только детям, но и взрослым, рассказали об истории денег в России и на Дальнем Востоке, а также показали коллекцию купюр и монет. Все это произошло на лекции «Кошелек эпохи революции» - о деньгах, использовавшихся в обращении в Приморье с 1917-го по 1922 годы. Интересно, что музей Арсеньева разработал этот проект вместе с музеем Дальневосточного отделения Центрального банка.









В рамках лекции для желающих провели практический мастер-класс на определение фальшивых денег «Подлинность банкнот современного кошелька». На старых и новых купюрах, в том числе на купюре в две тысячи рублей с изображением Владивостока, гости музея тренировались с применением как обычных увеличительных стекол, или луп, так и на детекторе банкнот с микроскопом и сканерами.

Еще одна новейшая экспозиция музея имени Арсеньва называется «По следам бохайского царства». Она организована музеем вместе с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Впервые гости смогли посмотреть на выставку из украшений крыши буддийского храма VIII века, а также на предметы, найденные в могиле бохайского вождя археологами в Чугуевском районе Приморья. Помимо прочего в экспозиции представлены буддийские скульптуры и бронзовое зеркало эпохи правления династии Тан. Последние привезли во Владивосток с Краскинского городища.

Кроме главного здания музея имени Арсеньева в «Ночи музеев» принял участие и Дом путешественника Арсеньева, который находится на улице Арсеньева, 7б. В силу того, что путь до музея далек, добрались дотуда не все. Однако тем, кто дошел, организаторы провели экскурсию по дому, где сохранились мебель царских времен, раритетная печатная машинка, старые собрания книг, и рассказали о судьбе путешественника Владимира Арсеньева, а также о его жизни во Владивостоке. Оказывается, Арсеньев любил не только исследовать территории Приморья, но и приносить в дом местную живность – змей, рептилий, насекомых и птиц, что не всегда приходилось по душе его домашним.

Кстати, в день акции рядом с главным зданием музея имени Арсеньева работал фудкорт, где жители и гости города могли выпить кофе, перекусить и обсудить экспозиции музея.

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