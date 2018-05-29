"Светлая тема" отмечена "ГЕММОЙ"

Моторное топливо GreenEco Neo Хабаровского НПЗ получило заслуженное признание

В 2013-м году доля светлых нефтепродуктов, произведённых по Евростандарту на ХНПЗ, к общему объёму производства достигла 11%, в 2017 году она уже составляла 33%. Это - результат планомерной и последовательной работы акционеров и коллектива предприятия.

С начала 2013 года завод приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», в 2014 году освоил выпуск дизтоплива пятого экологического класса, а в 2016 году разработал и внедрил технологию для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5». На их базе были сделаны заводские брендовые марки.

За освоение выпуска новой качественной продукции предприятие было удостоено наград международного конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» сразу в нескольких номинациях. Независимые эксперты отметили престижной наградой автомобильные бензины высокого экологического стандарта Регуляр Евро-92-5 и Премиум Евро-95-5 GreenEco Neo c пониженным содержанием серы и ароматических углеводородов. Золотой медалью и золотой статуэткой «ГЕММА» были награждены два вида производимого на заводе дизтоплива.

Топливо премиум-класса

АО «ННК - Хабаровский НПЗ» стало лауреатом 17-го ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за представленный автомобильный бензин марки Премиум Евро-95-К5 GreenEco Neo.

«Этот автобензин - один из самых молодых в номенклатуре выпускаемой заводом продукции. Впервые он был презентован летом 2014 года как усовершенствованная разработка топлива марки GreenEco Neo и сразу был по достоинству оценен экспертами», - комментирует главный технолог предприятия Роман ПАК.

По его словам, GreenEco Neo разработано в сотрудничестве с германским концерном BASF, специализирующемся на выпуске трендовых видов топлива и являющимся мировым лидером в этой сфере. При разработке фирменного хабаровского бренда были учтены все инновационные наработки в этой сфере, существующие в мире. Новое топливо не только соответствует всем международным требованиям и стандартам, но и обладает уникальными эксплуатационными характеристиками как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

В частности, его использование позволяет добиться экономии топлива от 1,3% до 3,1%, причем эффект достигается довольно быстро, во многих случаях уже с «первого бака».

Дело в том, что в производстве этой марки используется решение, позволяющее снижать внутреннее трение цилиндро-поршневой группы дизеля, а также восстанавливать его заявленную мощность, которая частично утрачивается в процессе эксплуатации автомобиля.

Как объяснил главный технолог, GreenEco Neo образует защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя и тем самым препятствует коррозии, возникновению различных отложений, при этом постепенно очищая топливные форсунки и клапана от накопившихся шлаков. Дизтопливо GreenEco Neo характеризуется отсутствием пенообразования.

Пользователи дальневосточных автомобильных форумов также положительно отзываются о брендовом топливе Хабаровского НПЗ. Например, автолюбители подметили такие детали. Поскольку топливные насосы дизельных двигателей смазываются самим топливом, то это также продлевает срок их службы. Что касается форсунок, то и их GreenEco Neo делает чище на 95% уже после 10 часов непрерывной работы двигателя.

Бензины и дизельное топливо GreenEco Neo, по оценкам автолюбителей, отличает полное отсутствие фактических смол, что гарантированно снижает образование нагара в двигателях и повышает их мощность. Преимуществом внедренной на предприятии специальной рецептуры является легкий запуск двигателя даже в серьезные морозы. Качественное топливо в итоге продлевает срок верной службы автомобиля, что является одним из главных показателей для его владельца.

Стало легче дышать

Важнейшей чертой брендового топлива Хабаровского НПЗ является его минимизированное воздействие на окружающую среду. Особая технология производства, внедренная на ХНПЗ, позволила исключить из бензина такие вредные вещества, как свинец, железо, марганец. Сейчас моторное топливо предприятия полностью соответствует экологическому классу 5 (Евростандарту-5) и полностью отвечает требованиям действующего Технического регламента к топливам экологического класса К5.

Досье "Золотого Рога": Новый стандарт был введен в России с 2016 года. С этого времени отечественные НПЗ обязаны выпускать автомобильное топливо, соответствующее только ему. В частности, содержание серы теперь не должно превышать 10 мг/кг как для бензинов, так и для дизтоплива. Напомним, в Евро - 3 наличие серы составляло 350 мг/кг в дизтопливе и 150 мг/кг в бензине.

«Моторные топлива экологического класса 5, выпускаемые нашим предприятием, содержат меньше бензола, серы и ароматических углеводородов. Благодаря этому обеспечивается наиболее «чистый выхлоп» двигателей внутреннего сгорания и сводится к минимуму содержание в отработанных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов», - подытоживает Роман Пак.

Выпустить в свет целую линейку новых продуктов, в том числе и топливо премиум-класса, предприятию позволила масштабная реконструкция, которая была проведена в два этапа в течение 2000-2016 годов. Ключевым можно считать второй, основной этап генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ, когда были реализованы два самых масштабных по техническим характеристикам, денежным вложениям и задействованным человеческим ресурсам проекта (проекты 800 и 190).

Нефтепровод под городом

Проект 800 - это монтаж комплекса гидрогенизационных процессов. Генеральным подрядчиком выступила международная инжиниринговая компания Técnicas Reunidas (штаб-квартира в Испании), контракт с которой был подписан в ноябре 2007 года. Испанцы «под ключ» построили установки гидроочистки авиационного керосина и дизельного топлива, гидрокрекинга вакуумного газойля, производства водорода, а также получения гранулированной серы. Проект 190 - строительство собственными силами и с привлечением российских подрядчиков блока вакуумной переработки мазута и установки висбрекинга, предназначенных для поддержания работы комплекса гидропроцессов.

Одним из главных событий второго этапа модернизации стало подключение завода в сентябре 2015 года к системе ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий Океан). Переход с железнодорожного на трубопроводный транспорт позволил стабилизировать поставки сырья и увеличить их объемы. Сейчас завод перерабатывает до 5 миллионов тонн нефти в год, но мощность трубы позволяет прокачивать до 6 миллионов тонн.

«В результате модернизации количество оборудования на заводе увеличилось в 2,5 раза без расширения занимаемой площади, глубина переработки сырой нефти превысила 90 процентов, а индекс Нельсона на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе достиг показателя 9,9. Это - один из самых высоких коэффициентов в нефтеперерабатывающей отрасли России», - комментирует итоги сделанного главный механик НПЗ Александр САРЫГИН.

Досье "Золотого Рога": Индекс сложности Нельсона был разработан в 1960-61 годах. Этот показатель оценивает уровень вторичной мощности преобразования на НПЗ по отношению к первичной мощности дистилляции. Он указывает не только на интенсивность инвестиций или индекс стоимости завода , но и его потенциал добавленной стоимости . Таким образом, чем выше индекс Нельсона, тем выше стоимость НПЗ и выше качество и уровень его продукции.

«Мышь» не проскользнет

«Контроль качества ведется на каждом этапе производства. Осуществляется входной контроль присадок, реагентов и сырья, поступающих на завод. Затем контролируется ход производственных процессов: анализ продуктов, вырабатываемых на технологических установках, анализ товарной продукции при паспортизации», - рассказывает и.о. начальника лаборатории завода Андрей КАЛЕНСКИЙ.

В состав лаборатории входят три группы: контрольно-товарная, исследовательская, санитарно-водная группа. Исследовательской группой, например, была выполнена серия исследований по постановке на производство автомобильных бензинов (ГринЭко) и дизельного топлива на соответствие требованиям Технического регламента, и сделан вывод: соответствуют.

Для проведения испытаний, по словам завлаба, используется самое современное оборудование отечественных и зарубежных производителей, освоен ряд сложных физико-химических методов анализов, как, например, атомно-абсорбционная спектрометрия, жидкостная хроматография и другие. Численность коллектива заводской лаборатории также немаленькая - около 90 человек, что объясняется важностью поставленных перед ними задач.

Эстафету у заводчан подхватывают коллеги из ООО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», которое занимается реализацией нефтепродуктов НПЗ. Лаборанты сбытовой компании тщательно отслеживают весь процесс логистики для того, чтобы качественное топливо дошло в таком же виде до потребителя.

Поэтому светлые нефтепродукты в целом и брендовое топливо Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в частности являются хорошим продуктом. Спрос на него стабильно высокий, и он постоянно растет. Дальневосточники распробовали преимущества премиум-марки и покупают ее все активней. Я лично уже больше года езжу на GreenEco Neo, и не нарадуюсь.

Досье "Золотого Рога": Конкурс качества «ГЕММА» был основан в 2002 году в географическом центре России - городе Новосибирске. Потенциал научной базы Сибири позволяет реализовать все необходимые мероприятия по экспертной оценке качества продукции и услуг. Конкурс проводит работу на территории 60 регионов России и 64 стран мира. Проект обладает консультативным статусом ООН, статусом Члена Департамента Общественной информации ООН; в России тесно сотрудничает с аппаратом Президента РФ, Правительством РФ, главами субъектов РФ.

На фото: АО «ННК - Хабаровский НПЗ» помимо уже имеющихся многочисленных наград стало и лауреатом 17-го ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производ- ственно-технического назначения» за представленный автомобильный бензин марки Премиум Евро-95-К5 GreenEco Neo.

Фото пресс-службы Группы ННК