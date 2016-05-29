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К празднованию Всемирного Дня мигрирующих рыб в бассейне Амура подключились Монголия и Китай
29 Мая 2016, 16:14 | Дальний Восток
Более 7500 человек встретили этот праздник на берегах великой реки Северо-Восточной Азии, Амура и его притоках, при поддержке WWF России, Китая и Монголии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Всемирный день мигрирующих рыб объединил общим девизом «Сохраняем реки для людей и рыб» 20 государственных, научных и общественных организаций от истоков до устья с двух сторон реки Амур, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
«Водосборный бассейн реки Амур лежит на территории России, Монголии и Китая. Для наших трех стран водные ресурсы, рыбные запасы и проблемы реки -общие, и решать их нужно вместе. Мигрирующие рыбы – это символ единства речной системы. А редкие виды – индикатор благополучия всех экосистем реки. Очень символично, что в этот день во всем Амурском экорегионе многие организации вновь обратили внимание людей на идею сохранения реки для ее мигрирующих и редких обитателей. Река их дом, и многим из них без бережного отношения человека просто не выжить», - говорит Анна Барма, к.б.н., координатор программы по ООПТ Амурского филиала WWF России.
В России вереница мероприятий началась в самых истоках Амура в Забайкальском крае, где Сохондинский и Даурский заповедники, национальный парк «Алханай» провели акции «Речной патруль», «Чистой реке – чистые берега», "Сохраним мир рыб - нет сетям!", лекции «Реки и рыбы Забайкалья», игру «Путешествие рыбки», праздник «День мигрирующих рыб», экологический квест "Путешествие рыбки от Или до Амура", экологический десант "Чистые реки". Подхватили эстафету Хинганский, Зейский заповедники, Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоэС» и Дружина охраны природы «Барс» в Амурской области. Они организовали экологические десанты, красочное шествие вдоль реки Амур, конкурс агитбригад, различные мастер-классы по изготовлению рыб оригами, моделирование из шаров и арт-грим, эколого-познавательную эстафету «В рыбьем царстве», интерактивно-развлекательные игры «Безопасная рыбалка», «Рыбья школа», «Звездный час: Рыбы большие и маленькие», соревнование «Своя игра: в глубине вод». В Еврейской автономной области заповедник «Бастак» в визит-центре провел лекцию и викторину "Рыбы Амура", накануне праздника был состоялся конкурс листовок.
Продолжили цепочку мероприятий Хабаровское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы», Дружина охраны природы «НЭИ» и 5 филиалов Объединенной дирекции «Заповедное Приамурье» в Хабаровском крае. Они провели конкурс природоохранных плакатов «За чистые берега Амура», эко-субботник, экологический квест «Великие странники», лекции и семинары для школьников и студентов «Мигрирующие рыбы», «Амур и его богатство», «О жизни и смерти лосося», экскурсий в музей «Рыбы Амура», познавательно-развлекательную программу «Лосось – рыба мира», разработали образовательную программу «Уроки Амура».
Участники Дня рыб на экскурсии в археолого-этнографическом комплексе «Наследие» в Дальневосточном морском заповеднике. Фото © Дальневосточный морской заповедник.
Закончили эстафету Дня мигрирующих рыб в Приморском крае. Объединенная дирекция "Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" и Дальневосточный морской заповедник организовали интерактивные занятия «Путешествие по реке», квест «Спасти лосося», игру «Лосось идет на нерест», изготовили вместе с участниками рыбу-амулет на камне, провели экскурсии в музее «Природа моря и его охрана» и археолого-этнографическом комплексе «Наследие». Экскурсию на лососевый рыборазводный завод организовал в честь праздника нацпарк «Земля леопарда».
К празднованию Всемирного Дня мигрирующих рыб в бассейне Амура подключились Монголия и Китай. WWF Монголии провел семинары для 6 клубов рыбаков реки Онон, на которых рассказал рыбакам о правилах путины. WWF Китая выпустил микроблог о Дне мигрирующих рыб, а в середине июня проведет семинар для студентов лесотехнического университета провинции Хейлунцзян.
«Международный день мигрирующих рыб - это средство для того чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения рыбного разнообразия. В Амурском бассейне обитают многие ценные, редкие и эндемичные виды рыб. Их запасы за последние столетие были основательно подорваны в результате чрезмерного вылова, загрязнения, строительства ГЭС и других факторов. И более негативно эти факторы сказываются на редких видах рыб, таких как таймень, амурский осетр, калуга и другие виды, состояние которых на сегодняшний день далеко от благополучия. По данным ученых, численность этих видов снижается год от года. И это не может не вызывать опасений» - продолжает Анна Барма.
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