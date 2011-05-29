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Женщины, облеченные властью, более склонны к супружеской неверности
Ширятся ряды женщин, которых уже прозвали "альфа-адюльтерессы", утверждает The Daily Mail. "Эти высокооплачиваемые успешные женщины не менее охотно, чем мужчины пользуются своим могуществом, чтобы заводить краткие романы с любовниками моложе себя", - поясняет журналистка Рут Сандерленд. Она описывает типичный случай: 50-летняя Эрика, замужняя мать троих детей, сняла в баре незнакомца просто для того, чтобы развеяться.
Газеты полнятся скандалами вокруг сексуальной жизни могущественных мужчин, пишет издание, упоминая Стросс-Кана и Шварценеггера. "Однако согласно свежему исследованию, женщины от природы не добродетельнее мужчин. Просто в прошлом у них не хватало уверенности в себе или благоприятных возможностей для "походов налево", - говорится в статье. Женщины, подобно мужчинам, обнаруживают, что власть и могущество - мощный афродизиак, получают заряд адреналина от тайных свиданий в обеденный перерыв. Своих похождений они стыдятся ничуть не больше (или даже меньше), чем мужчины.
Женщины, облеченные властью, более склонны к супружеской неверности, заключил Йорис Ламмерс из Тилбургского университета (Нидерланды) на базе анонимного опроса более 1500 читателей делового журнала. "Власть может подорвать ваши нравственные устои и повысить вашу склонность к риску, а на женщин власть влияет так же сильно, как на мужчин", - сказал ученый.
Для таких женщин, как Эрика, провести ночь с незнакомцем - не менее этично, чем шопинг в Париже и занятия фитнесом. Для "альфа-самок" секс - просто один из признаков успеха, награда за упорную работу. Эрика (имя изменено) - британская миллионерша, владелица сети турагентств. Ее муж Том является ее подчиненным по работе.
"Совесть меня не мучит: благодаря моему упорному труду моя семья прекрасно живет в особняке с пятью спальнями и бассейном, мои дети учатся в частных школах", - заметила Эрика. "Эти последние 10 лет у меня был лучший секс в жизни. Все эти связи ничего для меня не значили", - добавила она. Для нее похождения - способ снять стресс после рабочего дня в командировке.
"Я знаю: мужчины ухаживают за мной, потому что я богатая и преуспевающая женщина, часто я сама оплачиваю счет в баре и за ужин. Но меня это не смущает. Собственно, это рождает у меня удовлетворенность, чувство, что я полностью контролирую ситуацию", - добавила Эрика.
Существует сайт знакомств Illicit Encounters, предназначенный для замужних и женатых высокооплачиваемых специалистов, которые хотят завести внебрачную связь. На сайте зарегистрировано без малого 600 тыс. человек, причем на одного мужчину приходится 3,5 женщины. Большинство - замужние женщины с детьми в возрасте 30-45 лет.
Альфа-самки вступают в связь очень деловито, расспрашивают потенциальных партнеров, точно на собеседовании о приеме на работу, говорит сотрудница сайта Рози Фримен-Джонс.
49-летняя Сара Пэттинсон называет своего любовника (он на 8 лет моложе) "моя содержанка". "Он обожает все мои игрушки - "рэнджровер спорт" и мои свободные средства. Я обожаю покупать ему одежду, а недавно оплатила его поездку в Индию с другом", - поведала Сара. На работе Сара, по ее словам, "ловит кайф от власти и адреналина, и это перешло в мою сексуальную жизнь". У Сары есть 52-летний муж, а роман она, как и большинство "альфа-самцов", считает здоровым средством расслабиться.
"Пока я не стала главой своей компании, то и не думала изменять мужу. Но в таком положении появляется ощущение, что ты неуязвима и непобедима", - признается Сара. У нее с мужем прекрасные отношения, но интимом она недовольна. Если бы не дети, она ушла бы к любовнику, а так все слишком сложно.
Любовник, Ник, вселяет в нее ощущение, что она красива, молода и живет полной жизнью. "Секс с ним - моя награда за успех и изнурительную работу. Но если Роберт или дети узнают, я умру", - замечает Сара.
Почему же женщины идут на риск потерять все из-за супружеской измены? На взгляд Фримен-Джонс, главный смак - именно в риске: "И мужчины, и женщины, которые достигли высокого положения, "тащатся" от риска. Таковы уж гены успешных людей: они больше склонны рисковать и больше склонны изменять партнерам".
В заключение, ссылаясь на примеры Тайгера Вудса, Стросс-Кана и Шварценеггера, Daily Mail предостерегает, что супружеская измена может сильно испортить репутацию - тем более женщинам, так как к их изменам общество традиционно относится более сурово, приводит текст статьи сайт Inopressa.Ru.
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