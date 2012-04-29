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Авиапассажирам разрешат пить без ограничений
Новое правило может вступить в силу осенью.
После майских праздников во всех воздушных гаванях страны многие пассажиры больше не будут снимать обувь при досмотре. Согласно приказу министерства транспорта России «О внесении изменений в Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров» пассажиры смогут не разуваться на досмотре, а в самолет им разрешат брать сколько угодно воды.
Согласно действующим правилам на борт самолета с собой можно пронести бутылку с водой ил другой жидкостью в объеме до 100 миллилитров. Это ограничение объясняется возможностью проноса на борт жидкой взрывчатки. Однако российские ученые изобрели приборы, которые могут распознать состав жидкости в закрытом сосуде.
Крупные аэропорты в состоянии купить такое оборудование, чтобы пассажиры могли проносить в ручной клади шампуни и духи. Сегодня в багаж сдается даже небольшая сумка только потому, что там есть парфюмерия. Это неудобно ни для пассажира, ждущего потом свою кладь, ни для авиакомпании, которая платит за аэропортовое обслуживание. Но разрешат проносить на борт только неопасные жидкости. А спиртосодержащие, легковоспламеняющиеся, например водку в любом количестве, по-прежнему надо будет сдавать в багаж.
Система досмотра авиапассажиров была значительно ужесточена после попытки взрыва самолета, совершавшего рейс из Лондона в США. Террорист пытался пронести взрывчатое вещество в своей обуви, что позволяло ему спокойно миновать охрану. В США в марте текущего года правила досмотра для некоторых пассажиров были также смягчены, но пока в тестовой форме: пассажиры старше 75 лет могут не снимать обувь и легкие пиджаки, их также освободили от процедуры тщательного обыска.
В минтрансе намерены сделать проход на борт самолета более комфортным и снизить время досмотра. Упрощение правил связано с появлением более совершенной аппаратуры, которая может просканировать обувь на безопасность. Новые правила не противоречат стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). «Официальных стандартов по толщине обуви нет. В документах ИКАО сказано, что досмотру подлежит обувь на толстой подошве или с высокими каблуками, но конкретные размеры не приведены», – рассказал начальник отдела лётных стандартов Минтранса Сергей Бесфамильный. По его словам, в результате эксперимента в аэропорту Шереметьево, где досмотр проводили по новым стандартам, пропускная способность увеличилась на 25%.
Напомним, что ранее авиапассажирам разрешили не разуваться. Со второй недели мая этого года пассажирам, у которых на ногах обувь с высотой каблука менее 2,5 см и толщиной подошвы менее 1 см разрешат не снимать её на пунктах контроля.
Послабления коснутся и подпоясанных пассажиров. Теперь отправляющимся в полёт не придётся снимать с себя ремни и пояса, если их ширина менее 4 см, а толщина менее 0,5 см.
В остальном меры безопасности останутся прежними. Сейчас при прохождении досмотра пассажиров заставляют выкладывать предметы, содержащие металл (портсигары, ключи, пачки сигарет, часы и т.п.), снимать верхнюю одежду, ремни, обувь и укладывать всё в лотки, которые потом ставятся на транспортёр рентгенотелевизионного интроскопа.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Шереметьево, там готовы работать по упрощённым правилам. Особое внимание сотрудники досмотровых служб будут уделять психологическим особенностям поведения авиапутешественников (так называемый метод профайлинга). А в случае возникновения подозрений проверка пассажира будет осуществляться в полном объёме вне зависимости от толщины и высоты каблука и размера ремня, пишет Gudok.Ru
Управляющий партнёр консалтинговой компании Stas Marketing Partners Андрей Стась считает, что увеличение комфорта для пассажиров не должно идти за счёт безопасности – даже в столичных аэропортах меры безопасности недостаточны, а в региональных практически отсутствуют. «Поэтому их надо, наоборот, усиливать, и пассажиры к этому должны относиться с пониманием», – пояснил он.
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