За минувшую неделю 13 ветеранов-дальневосточников получили квартиры

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 марта, ZRPRESS. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны находится на контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий на Дальнем Востоке находится 557 ветеранов войны. За минувшую неделю 13 ветеранов получили квартиры. В регионы Дальнего Востока перечислено из федерального бюджета, но до сих пор не израсходовано 263 миллиона 454 тысячи рублей.

Всего за время реализации в округе Указа Президента Российской Федерации № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 7202 человека.

По данным аппарата полпреда, только 1650 человек получили жилье в новом строительстве (22,9%).

«Золотой Рог».