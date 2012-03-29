Медведев опроверг пропажу кота Дорофея

29 марта, ZRPRESS. Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Нью-Дели, опроверг пропажу своего кота Дорофея. Президент написал в своем Твиттере: «Из источников, близких к Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у главы государства пропал кот, и его поисками занялась полиция города Одинцово.

В правоохранительных органах эту информацию также опровергли.

Тем временем хэштэг #Дорофей попал в мировые тренды социальной сети.

«Золотой Рог».