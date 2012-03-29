Преступления полицейских будут расследоваться публично

29 марта, ZRPRESS. Все преступления, совершенные полицейскими, будут расследоваться публично.

Об этом заявил глава МВД Рашид НУРГАЛИЕВ по итогам "круглого стола", посвященного вопросам духовно-нравственного воспитания полицейских. При этом министр отметил, что, несмотря на то что от каждого такого инцидента страдает, прежде всего авторитет и честность сотрудников правоохранительных органов, сейчас важнее, когда люди знают, что любые превышения должностных полномочий полицейскими не останутся без внимания.

Нургалиев также сообщил, что министерство внутренних дел примет управленческие решения для повышения дисциплины, учтя при этом предложения представителей общественности и религиозных конфессий.

Между тем в Следственном комитете может быть создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями, совершёнными полицейскими. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир МАРКИН: «Учитывая, что в последнее время участились случаи противоправных действий полицейских, в Следственном комитете налажена отдельная работа по приему заявлений от граждан, которые в той или иной степени пострадали от действий полицейских. Каждое такое заявление рассматривается особенно тщательно и, в случае подтверждения информации, действиям полицейских будет дана жесткая уголовно-правовая оценка».

Более того, в настоящий момент председателем Следственного комитета дано поручение проработать вопрос о создании в структуре Следственного комитета подразделения, специализирующегося на рассмотрении жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов и расследования уголовных дел в отношении полицейских, а также должностных лиц других правоохранительных органов, сообщает радио "Маяк".

Напомним, с просьбой выделить в структуре Следственного комитета специальное подразделение, которое будет вести расследования только в отношении сотрудников правоохранительных органов, к главе ведомства Александру БАСТРЫКИНУ обратились представители правозащитных организаций.

В последнее время в обществе широко обсуждаются резонансные случаи издевательств со стороны полицейских над задержанными. Такие факты уже выявлены в нескольких регионах страны. Самым вопиющим стала гибель в Казани, в ОВД "Дальний" Сергея Назарова, которого безосновательно задержали, доставили в полицейский отдел и там жестоко издевались.

«Золотой Рог».