Нургалиев попросил помощи в воспитании сотрудников полиции

29 марта, ZRPRESS. Глава МВД Рашид Нургалиев обратился к представителям религиозных конфессий и деятелям культуры и искусства с просьбой помочь в духовно-нравственном воспитании сотрудников полиции. На круглом столе Нургалиев попросил их научить новое поколение полицейских "находить прекрасное в повседневном, быть тонкими и чуткими".

В свою очередь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что ежедневно сотрудник полиции ежедневно сталкивается с "самыми болезненными, опасными проявлениями человеческих характеров", с насилием, коррупцией.

«Абсолютно духовно нравственным, эстетически культурным в безобразном контексте живет полицейский. Ведь очень легко заразиться одним, другим или третьим. Мы что, суперменов облачаем в формы полицейских и направляем их вот туда, где гниль, где разложение, где духовная гангрена, где холера и чума, передающиеся гораздо легче, чем физическая холера и чума. Мы молодых мальчиков и девочек туда направляем», - сказал Патриарх Кирилл.

Тем временем расследованием уголовных дел в отношении полицейских может заняться отдельное подразделение Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проработать этот вопрос. Ранее к нему с такой просьбой обратились правозащитники - напомнил официальный представитель СКР Владимир Маркин. По результатам исполнения поручения главе следственного комитета будут доложены предложения по наиболее оптимальной структуре и форме организации специального подразделения, сообщает радио "Маяк".

Тема преступлений полицейских получила резонанс после того, как 11 марта в Казани после пыток в полицейском участке умер мужчина.

«Золотой Рог».