Веб-камеры на избирательных участках признаны бесполезными

28 марта, ZRPRESS. Веб-камеры на избирательных участках не нужны, так как результаты выборов могут подтасовать и с видеоматериалами. Так полагает 45% читателей, принявших участие в последнем опросе Клерк.Ру.

Еще 39% уверены, что одних камер не достаточно, нужны и другие меры, и лишь 9% пользователей верят в то, что камеры помогли избежать фальсификаций. Наконец, 7% респондентов заявили, что вообще не ходят на выборы, поэтому равнодушно относятся к нововведению.

Напомним, накануне президентских выборов председатель правительства Владимир Путин поставил задачу оснастить веб-камерами все избирательные участки страны, а их порядка 95 тысяч.

«Золотой Рог».