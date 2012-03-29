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Веб-камеры на избирательных участках признаны бесполезными
29 Марта 2012, 00:11 | Дальний Восток
28 марта, ZRPRESS. Веб-камеры на избирательных участках не нужны, так как результаты выборов могут подтасовать и с видеоматериалами. Так полагает 45% читателей, принявших участие в последнем опросе Клерк.Ру.
Еще 39% уверены, что одних камер не достаточно, нужны и другие меры, и лишь 9% пользователей верят в то, что камеры помогли избежать фальсификаций. Наконец, 7% респондентов заявили, что вообще не ходят на выборы, поэтому равнодушно относятся к нововведению.
Напомним, накануне президентских выборов председатель правительства Владимир Путин поставил задачу оснастить веб-камерами все избирательные участки страны, а их порядка 95 тысяч.
«Золотой Рог».
Автор: Klerk.Ru
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