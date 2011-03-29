Универсальная электронная карта - главный документ

Полпред президента РФ в Дальневосточном округе Виктор ИШАЕВ совместно с органами госвласти субъектов Федерации организуют работу по созданию электронной базы данных для выпуска универсальных электронных карт (УЭК).

Такое поручение дал полпреду президент МЕДВЕДЕВ. Поручено до 25 декабря создать электронную базу данных, которая также включит в себя цифровые фотографии граждан РФ. Универсальная карта должна упростить бюрократические процедуры, улучшить качество госуслуг, повысить информированность граждан о своих правах, а также способствовать развитию безналичных расчетов. УЭК станет единой для жителей всех регионов страны и заменит существующие социальные карты, объединив в себе ряд функций, включая медецинский полис.