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На Камчатке впервые за 10 лет замерзло Курильское озеро

29 Февраля 2016, 11:37 | Дальний Восток

Белоплечие орланы, занесенные в Красную книгу России, вынуждены переселиться ближе к людям из-за ледового панциря, впервые за 10 лет сковавшего Курильское озеро на Камчатке. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

«В этом году февраль выдался настолько суровым, что замерзли практически все полыньи, где обычно кормятся пернатые, что вынудило их частично передислоцироваться. Сейчас парящих птиц с размахом крыльев 2,5 метра наблюдают над Авачинской бухтой жители Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении заповедника.

О том, что Курильское озеро замерзло полностью, стало известно после патрулирования его акватории, проведенного инспекторами заповедника.

«Обычно влияние Охотского моря, частые штормовые ветра, резкие перепады температур и выходы термальных вод не дают заповедному водоему полностью покрыться льдом. Однако в феврале две недели штиля при температуре ниже -20 градусов сковали поверхность озера толстым слоем льда», — сообщила пресс-служба.

Такое ученые наблюдают на Курильском озере впервые за последние 10 лет. При этом они отмечают, что ледовый панцирь никак не повлиял на жизнь подводных обитателей.

Напомним, курильское озеро находится в южной части Камчатки на территории Южно-Камчатского заказника, входящего в ведение Кроноцкого заповедника. Ежегодно зимой здесь собираются десятки белоплечих орланов и беркутов. Пернатые кормятся лососем — Курильское озеро является крупнейшим в мире нерестилищем нерки, добыть там рыбу птицы могут и зимой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Красная книга  Камчатка  орлан  курильское озеро 



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