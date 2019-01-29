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Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют больше жевать и меньше говорить
Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля
ОВЕН. На этой неделе могут некоторые финансовые дела складываться совсем не так, как вы этого бы хотели. Вам потребуется опора, которой могут стать как близкие друзья, так и коллеги. Вы почувствуете себя одной командой. В четверг лучше не носить с собой и не тратить крупных сумм.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение вас не особенно беспокоит, но осторожность не повредит, особенно во вторник, когда возникнет соблазн заработать легкие деньги. Постарайтесь не впутываться в авантюры, и вашему бюджету ничего не будет угрожать. Не исключено, что в пятницу вы узнаете некую эксклюзивную информацию финансового характера, сохраните ее в тайне.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. В ваших идеях и услугах явно нуждаются деловые партнеры и заказчики. Вероятны интересные предложения в профессиональной сфере, которые обещают прибыль.
РАК. Понедельник может подкинуть приличную денежную сумму, скорее всего, в виде премии. Вещи, приобретенные в этот день, прослужат долго. У вас сейчас успешный период, вы сможете показать все свои таланты и получить выгодное предложение.
ЛЕВ. Неделя весьма нестабильна. Не исключены срывы поставок и неисполнение договоренностей. Сейчас лучше работать только с проверенными партнерами и не начинать ничего нового. Зато есть шанс удачно завершить дело, которое долго вас беспокоило.
ДЕВА. На этой неделе вы сможете наладить контакты с партнерами издалека. В среду не исключены противоречия с коллегами и начальством, которые лучше сгладить, а не обострять. В конце недели можно будет рассчитывать на денежные поступления, правда, незначительные.
ВЕСЫ. На этой неделе желательно контролировать сферу финансов особенно тщательно, чтобы в суете в ней не произошло нежелательных изменений. Постарайтесь избавиться от иллюзий и не верить никому на слово. Крайне неудачное время, чтобы брать или давать деньги в долг.
СКОРПИОН. Удачная неделя в финансовом плане, вас ждут предложения и сделки, которые принесут прибыль. Во вторник вероятны финансовые поступления. В выходные стоит пройтись по распродажам и обновить гардероб.
СТРЕЛЕЦ. В конце недели вам будет просто везти, и вы легко исправите свое финансовое положение, добьетесь не только стабильности, но и повышения по службе. Все зависит от вашей решительности и активности.
КОЗЕРОГ. В финансовых делах необходима четкость и продуманность, нежелательно принимать скоропалительные решения. Лучше лишний раз посоветоваться с юристами и бизнес-консультантами. Суббота - хороший день для крупных покупок, не разменивайтесь на мелочи.
ВОДОЛЕЙ. Вторник и четверг - удачные дни для договоров и сделок. Выходные - благоприятный период для разнообразных покупок. Позвольте себе немного расслабиться и приобретите подарок для себя любимого.
РЫБЫ. Неделя может подарить удачные деловые переговоры, открывающие заманчивые перспективы. Первая половина недели благоприятна для смены работы. Если в выходные вы отправитесь за покупками, лучше приобрести качественные вещи, хотя и дороже.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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