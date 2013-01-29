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Близнецам лучше помалкивать
Гороскоп с 29 января по 3 февраля
Овен. В профессиональной деятельности смогут преуспеть те, кто занят умственным трудом, много общается с людьми, работает с документами или совершает частые поездки. В конце недели будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами: возрастает риск получения травмы.
Телец. Начало и середина недели складываются благоприятно для Тельцов, сконцентрированных на карьерном продвижении. Используйте это время для практической реализации своих планов. Внешние обстоятельства будут помогать вам в движении к желаемым высотам. Скорее всего, ваши успехи в работе не останутся не замеченными вышестоящим руководством.
Близнецы. В профессиональной деятельности преуспеют те, кто несет личную ответственность за результаты своего труда и кто может самостоятельно принимать важные решения. В конце недели воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег и старайтесь не допускать дисциплинарных нарушений.
Рак. Для Раков эта неделя таит в себе много приятных неожиданностей. Это время нельзя назвать спокойным, однако не следует бояться и изменений, ведь от них зависят ваши шансы на карьерное продвижение. Это более вероятно, если вы уже занимаете определенную руководящую должность и мечтаете о новом назначении.
Лев. В профессиональном плане это время способствует развитию делового сотрудничества, ведению переговоров и подписанию договоров. Между тем в конце недели, напротив, лучше воздержаться от подписания каких-либо соглашений.
Дева. У Дев на этой неделе складывается удачное время для укрепления позиций в профессиональной деятельности. Сейчас возможно улучшение делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Также это благоприятное время для поисков работы и непосредственно трудоустройства.
Весы. Весам звезды советуют на этой неделе развивать деловое сотрудничество. Успешно в этот период пройдут переговоры с клиентами и будущими партнерами. Можно участвовать в конкурсах, кастингах, публиковать резюме в Интернете: шансы на успех в этот период возрастают.
Скорпион. У Скорпионов на этой неделе возрастает результативность труда в профессиональной деятельности. Старайтесь больше времени уделять детальной проработке текущих вопросов. Успешно проявят себя изобретатели, рационализаторы - представители инженерно-технических профессий в целом.
Стрелец. В профессиональной деятельности делайте ставку на расширение деловых связей. Успешно пройдет работа, связанная с обработкой информации, документами, поездками, торговлей, консультациями и средствами массовой информации.
Козерог. Козерогам в начале и середине недели звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущей работы. Старайтесь доводить начатые дела до полного завершения: это одно из ключевых условий успеха. Возможно, вам удастся закончить важный проект, которым вы занимались все последнее время. Ищите опору во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу.
Водолей. Это благоприятный период для профессиональной деятельности, связанной с поездками, торговлей, консультациями, общением с людьми и работой с документами. Важным условием успеха в делах станет самостоятельность в принятии тех или иных решений. В конце недели не рекомендуется попадаться на глаза начальству, чтобы ненароком не испортить с ним отношения.
Рыбы. На неделе вам, возможно, поступят выгодные заказы, которые позволят за короткое время заработать относительно много денег. Также сейчас можно с легкостью найти работу по совместительству или на полставки. Это подходящее время для обращения к работодателю или в официальные инстанции с просьбой о получении каких-либо льгот.
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