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Командующий ТОФ сказал все коротко и ясно
Уважаемые товарищи, боевые друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Командование, Военный совет Тихоокеанского флота горячо и сердечно поздравляют вас, ваших родных и близких с наступающим Новым, 2017 годом!
В завершении года принято подводить итоги и говорить о будущих планах. Уходящий год был для нашего флота напряжённым и насыщенным интенсивной боевой учёбой. Кораблями, подводными лодками и судами обеспечения флота выполнены десятки дальних морских походов и боевых служб. Совершён ряд заходов в порты иностранных государств. В рамках боевой подготовки проведены ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, полёты авиации в арктическую зону, испытания новых образцов вооружения и военной техники. Подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота завоевали 13 призов Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.
Силы флота принимали участие в международном антитеррористическом учении «СМОА Плюс-2016», российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2016», российско-индийском учении «Индра нэви-2016». Вдали от родных берегов новый 2017 год будут встречать экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», выполняющие задачи дальнего океанского похода.
В наступающем 2017 году нас ждут дальние морские и океанские походы, международные учения и конкурсы, задачи по освоению новейших образцов вооружения и техники. Всё это, безусловно, потребует от каждого из нас высокой личной дисциплинированности и ответственности, полной самоотдачи в работе, сохранения и приумножения достигнутых результатов. Уверен, что воины-тихоокеанцы достойно выполнят свой долг перед Родиной и успешно справятся со всеми поставленными задачами.
Благодарю личный состав и гражданский персонал Тихоокеанского флота за добросовестный труд, инициативу, выдержку и профессионализм в ходе боевой учебы и повседневной деятельности.
Примите, дорогие товарищи, искренние пожелания крепкого флотского здоровья, тёплой погоды в доме, мира, счастья, добра и радости вам, вашим родным и близким. Пусть 2017 год станет годом новых успехов в службе и труде на благо защиты Отечества!
С Новым годом!
Адмирал Сергей АВАКЯНЦ, командующий Тихоокеанским флотом.
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