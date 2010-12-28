Охотопользователи ищут общий язык с тиграми

Одно из самых необычных событий - Тигриный саммит - ознаменовало завершающийся 2010 год, по восточному календарю - Год тигра. Главы государств, где еще остался этот великолепный хищник, занесенный в международную Красную книгу, подписали соглашение о мерах по его сохранению.

Но, чтобы спасти полосатого зверя, в России надо снять противоречие между охотпользователями и тиграми, а также увеличить финансирование заказников и заповедников, утверждают специалисты.

Тигр, конечно, самый мощный зверь в тайге, но главный хищник все же человек, говорят специалисты. Именно от человека зависит будущее царственного зверя. Люди вырубками леса, его поджогами сокращают ареал обитания тигра. Незаконным отстрелом копытных уменьшают его кормовую базу.

Например, есть у охотпользователя на участке 150 оленей, и ему выдают разрешение на отстрел 30 из них. От реализации путевок он получает доход. На эти средства он может приобрести технику, ГСМ и все необходимое. Таким образом, он прямо заинтересован в увеличении количества объектов охоты на своей территории.

Тигр же для охотпользователя - прямой конкурент. Ведь если на участке поселится полосатый хищник, то он начнет есть кабанов да оленей. Охотпользователю от этого радости мало. По данным ученых каждый тигр ежегодно съедает от 80 до 100 единиц зверя. Вот и возникает у охотпользователя весьма сильный соблазн согнать со своего участка тигра, а то и получить его шкуру.

Нужна специальная программа, которая компенсирует охотпользователю его потери от соседства с тигром, считают специалисты. Пока же разве что в заказниках спокойно чувствует себя зверь. В Приморье расположено 6 заповедников, 1 федеральный заказник и 2 национальных парка федерального подчинения плюс 10 заказников краевого значения. Краевые заказники объединены в Краевое государственное учреждение (КГУ) «Приморская администрация особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» общей площадью более 1 млн га. КГУ создано было еще в 1999 году.

- Но учреждение заработало лишь с 2005 года по распоряжению губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Он же распорядился создать наш головной офис в Уссурийске, чтобы мы были поближе к заказникам и могли оперативно реагировать, - рассказал «ЗР» директор КГУ «Приморская администрация ООПТ» Николай ШМАКОВ. - За прошедшие пять лет на территории наших заказников не погиб ни один тигр, ни один леопард.

По его словам, во многом это заслуга сотрудников КГУ. Хотя порой инспекторам приходится проявлять настоящее мужество в борьбе с браконьерами.

Например, был случай. Поехали инспекторы в Чугуевский район, где расположен заказник «Березовый». Видят, а у обочины микроавтобус «Делика» ранее уже замеченный в браконьерских делишках. Остановились. Тут на них вышли и сами браконьеры с незаконно добытой косулей. Не стали инспекторы на них заявление в милицию писать да уголовное дело возбуждать. Обошлись штрафом и возмещением ущерба природе.

Специалисты надеются, что Тигриный саммит поможет снять противоречия между охотпользователями и тиграми, а также позволит увеличить финансирование заповедников, где нашли для себя спокойный уголок хищники. Без этого никакие встречи глав государств не помогут тигру выжить.