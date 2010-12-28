Символы уходящего

Любим мы символы. Тигра еще не успели проводить, а уж примеряем на себя кроличьи «одежды»: год спокойных, уравновешенных людей, любящих и верных партнеров... Всеобъемлющая мода на Восточный календарь захватила не только нас на Дальнем Востоке, азиатов по местe жительствf и соседей по географии, но и всю Россию. Просто на очередной символ можно списать свои неудачи и достижения.

Вот на гербе Приморья гордо вышагивает тигр - значит, приморцы в его ареале и Год тигра по всем статьям должен быть звездным для приморцев. Стал ли?

Накануне Нового года «ЗР» провел опрос, насколько Год тигра проявил свой характер конкретно для того или иного жителя Приморья. И выяснилось - никак. Кому-то повезло, другому - не очень, кто-то был счастлив, к кому-то вернулась стабильность, а иной как был недоволен всеми и вся, так и остался. И символ оказался не причем. Это как с национальной идеей, которую искали два десятилетия, пока в поисках чуть не растеряли национальные черты российского народа - доброжелательность, широту души, веру в добро, коллективизм (или общинность - для тех, кого еще пугают призраки, которые бродят по миру)... Или что-то в нас «не так» осталось?

Недавно прочла откровения российского эксперта, которого называют идеологом реформ президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, почему так трудно «зажечь» народ на модернизацию: «...У них в сознании закрепилась индивидуальность: нужно пробиваться, надеяться на себя, развиваться, расти. Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Поэтому «государство все, а мои усилия - ничего». Пускай кто-то что-то делает, борется, а у меня своих проблем хватает». Мол, президент готов, деньги есть, а «человеческий капитал не созрел». К чему не созрел? К индивидуализму, выходит.

Тогда непонятно, что ж так туго мы идем к созданию ТСЖ, где коллективная ответственность за дом, в котором живем, сродни общине. А звать нас в джунгли, где побеждает сильнейший, не стоит. Даже тигр в Уссурийской тайге не всегда побеждает, когда на его тропу становится браконьер. В джунгли 90-х уж точно мы возвращаться не хотим. Да и «индивидуализма» - побольше себе в кормушку за счет других - сегодня хватает. Коррупция метастазами поразила властную вертикаль снизу доверху и достала уж всех - ни в каком окопе от нее не спрятаться и детей от нее не уберечь. Символ богатства фетишем успеха грозит стать.

Другое радует. Прошедший кризис грозил оставить без работы и средств к существованию добрую четверть россиян. Однако оказалось, что с социальной ответственностью у собственников заводов и пароходов, за небольшим исключением, все в порядке: не выбросили людей на улицу. До сих пор лишний пар спускают медленно, а потому столь желанного посткризисного рывка не наблюдается. Будем считать, что в полосатый год мы еще не вступили в восходящий тренд, но из затмения выходим. И, как мне кажется - более спокойными, уверенными в себе что ли. Однако, признаемся, не в пример тигру - активности у нас поубавилось. Уличными митингами, судя по последним акциям, приморцы уже переболели, это точно. Так, в пику запретам хочется пошуметь.

Вы возразите про Манежную площадь? Так это к абзацу выше. Тут корень коррупции какой-то браконьер хитро прикрыл национальной кроной. Вот, мол, вам дутый символ сильной России. Может, он и впрямь дутый? Сильное государство еще не означает сильную страну. Но и здесь есть светлая полоса - русский исход, похоже, заканчивается. И без того отдали миру 25-30 миллионов инакомыслящих и отнюдь не политиков.

А вот космополитами мы не стали. Так, побаловались Санта Клаусом, как сегодня зверями с Востока, да и вернулись к родному Деду Морозу (не путать с Иваном Грозным). Он у нас добрее и дарит подарки независимо от того, как ты себя вел в году. А мы, что скрывать, как Емеля, сильно уповаем на подарки и очень недовольны, когда получаем сюрпризы не от Деда Мороза. Типа новой квитанции по ЖКХ или очередной (за 20 лет уж не могу сосчитать которой) резкой смены правил игры, как в будущем году - для бизнеса. В утешение слышим старую присказку: думай о будущем, а потом о себе.

Вот и остается нам мечтать о лучшем для детей, вместо того, что строить бизнес-планы на настоящее. Или живем одним днем, уповая на государство. Символы что стереотипы - они прилипчивы. Нам с ними жить и работать. Желательно с оптимизмом и с верой в себя, родных, друзей и соседей. Они и есть наша гражданская общность.

Ведь, наверняка, в новогоднюю ночь бросимся звонить, чтоб услышать: «Линия перегружена!» А на лестничной площадке и во дворе в радости будем поздравлять всех подряд - друзей и врагов, знакомых и незнакомых. Вот и живите в радости в новом году! Без горького похмелья. Ведь символы, по сути, - это то, что мы в них сами вкладываем.